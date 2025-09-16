Program gratuit pentru tineri antreprenori în agricultură: Cum să dezvolți o afacere sustenabilă pe propria fermă

Program gratuit pentru tineri antreprenori în agricultură: Cum pot învăța să gestioneze o fermă ca pe o adevărată afacere?

Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură, CATA, lansează programul Fermier – Antreprenor, dedicat tinerilor fermieri. Programul se va desfășura gratuit timp de 12 luni și este finanțat din fonduri private ale asociației.

„Fermier-Antreprenor” vrea să schimbe regulile jocului, pregătind sute de tineri să devină adevărați lideri în fermele lor. Aici recolta nu se mai măsoară doar în kilograme la hectar, ci și în profit și în dezvoltarea unei afaceri sustenabile.

Programul urmărește să transforme fermierii tradiționali în antreprenori care gândesc strategic și iau decizii inteligente pentru viitor.

Programul funcționează ca o rețea de sprijin și îi învață pe participanți să ia decizii de business bazate pe date reale, nu pe noroc, ca să facă față pieței și schimbărilor climatice.

Este destinat tinerilor între 18 și 50 de ani, fermierilor aflați la început de drum, fondatorilor de startup-uri agroalimentare sau oricui vrea să ducă agricultura dincolo de producția tradițională și să o transforme într-o afacere viabilă.

Participanții vor explora subiecte esențiale precum:

* Agricultura regenerativă – solul viu și practicile care îl păstrează fertil pe termen lung;

* Agrometeorologie și agricultură de precizie – decizii bazate pe date, nu pe noroc;

* Antreprenoriat agricol – cum faci din fermă o afacere viabilă, cu strategie, marketing și indicatori financiari clari;

* Mentorat și vizite de studiu – întâlniri directe cu fermieri care au reușit să-și reinventeze afacerile.

