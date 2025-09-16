Program gratuit pentru tineri antreprenori în agricultură: Cum să dezvolți o afacere sustenabilă pe propria fermă
Program gratuit pentru tineri antreprenori în agricultură: Cum pot învăța să gestioneze o fermă ca pe o adevărată afacere?
Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură, CATA, lansează programul Fermier – Antreprenor, dedicat tinerilor fermieri. Programul se va desfășura gratuit timp de 12 luni și este finanțat din fonduri private ale asociației.
„Fermier-Antreprenor” vrea să schimbe regulile jocului, pregătind sute de tineri să devină adevărați lideri în fermele lor. Aici recolta nu se mai măsoară doar în kilograme la hectar, ci și în profit și în dezvoltarea unei afaceri sustenabile.
Programul urmărește să transforme fermierii tradiționali în antreprenori care gândesc strategic și iau decizii inteligente pentru viitor.
Programul funcționează ca o rețea de sprijin și îi învață pe participanți să ia decizii de business bazate pe date reale, nu pe noroc, ca să facă față pieței și schimbărilor climatice.
Este destinat tinerilor între 18 și 50 de ani, fermierilor aflați la început de drum, fondatorilor de startup-uri agroalimentare sau oricui vrea să ducă agricultura dincolo de producția tradițională și să o transforme într-o afacere viabilă.
Participanții vor explora subiecte esențiale precum:
* Agricultura regenerativă – solul viu și practicile care îl păstrează fertil pe termen lung;
* Agrometeorologie și agricultură de precizie – decizii bazate pe date, nu pe noroc;
* Antreprenoriat agricol – cum faci din fermă o afacere viabilă, cu strategie, marketing și indicatori financiari clari;
* Mentorat și vizite de studiu – întâlniri directe cu fermieri care au reușit să-și reinventeze afacerile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensiile speciale rămân pe loc: CCR ar putea bloca totul din cauza procedurilor neclare și a asumării răspunderii pe mai multe proiecte simultan
Pensiile speciale rămân pe loc: Greșelile de procedură pot duce la respingerea legii de CCR Pensiile speciale stau în continuare în picioare din cauza unor greșeli de procedură. Subiectul a revenit în prim-plan după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis Curții Constituționale o sesizare privind neconstituționalitatea legii prin care Guvernul și-a asumat […]
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, din nou față în față: Scandalul neplafonării prețurilor la alimente zguduie Coaliția și pune în pericol stabilitatea Guvernului
Bolojan și Grindeanu, față în față: Scandalul cu prețurile la alimente tulbură Coaliția și amenință viitorul Guvernului Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au ajuns din nou față în față, după scandalul aprins legat de neplafonarea prețurilor la alimentele de bază. Situația a tensionat serios relațiile din Coaliția PSD-PN-USR-UDMR și a pus sub semnul întrebării stabilitatea […]
PENSII 2025 | Pensionarea pe caz de boală: Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia de invaliditate
PENSII 2025 | Pensionarea pe caz de boală: Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia de invaliditate Sistemul public de pensii din România prevede ca în 2025 persoanele a căror capacitate de muncă este semnificativ redusă din cauza unor afecțiuni medicale să beneficieze de pensia de invaliditate. Această formă de protecție socială este reglementată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensiile speciale rămân pe loc: CCR ar putea bloca totul din cauza procedurilor neclare și a asumării răspunderii pe mai multe proiecte simultan
Pensiile speciale rămân pe loc: Greșelile de procedură pot duce la respingerea legii de CCR Pensiile speciale stau în continuare...
Program gratuit pentru tineri antreprenori în agricultură: Cum să dezvolți o afacere sustenabilă pe propria fermă
Program gratuit pentru tineri antreprenori în agricultură: Cum pot învăța să gestioneze o fermă ca pe o adevărată afacere? Comunitatea...
Știrea Zilei
VIDEO | Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți locuitorii orașului”
Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți...
Crima care a șocat Alba în anii 90: Aurel Oltean, respins pentru liberare condiționată pentru a 19-a oară. Bărbatul a executat 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare. Pedeapsa, executată complet 20 mai 2026
Crima care a șocat județul Alba în anii 90: Aurel Oltean, respins pentru liberare condiționată pentru a 19-a oară. Bărbatul...
Curier Județean
17-23 septembrie 2025 | Restricții de circulație la Teiuș: Trafic închis complet între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări
17-23 septembrie 2025 | Restricții de circulație la Teiuș: Trafic închis complet între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări...
ACCIDENT în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii
ACCIDENT luni noaptea în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Valea Lungă. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale
Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...