Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 7 – 13 septembrie 2018

Luis & the Aliens 3D / Luis și mini-extratereștrii Avanpremiera

Regia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

Cu: Callum Maloney, Dermot Magennis, Ian Coppinger, Paul Tylack

Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie

Durată: 91 min

Rating: AG IMDB: 6.1

Orfan de mamă și crescut de tatăl lui, Armin, specialist în OZN-uri, Luis este un băiețel de 12 ani care nu a avut o viață nici ușoară, și, clar, nici normală. Pentru că nimeni nu îl crede pe Armin, nici măcar Luis, e o imensă surpriză când, într-o zi, trei extratereștri mititei și foarte ciudați (Mog, Nag și Wabo) se prăbușesc cu nava chiar în fața lui Luis. Entuziasmat la culme, Luis vrea să-i arate tatălui său vizitatorii, dar descoperă că acesta vrea să-i criogeneze. Ca și cum asta nu era de ajuns, directorul școlii e convins că Luis nu beneficiază din partea tatălui său de atenția și educația de care ar avea nevoie, așa că decide să-l trimită la un internat.

Așa începe o aventură nebunească, în care Luis și micii lui prieteni extratereștri încearcă să ajungă la imensa navă-mamă, care să-i ducă pe vizitatorii din spațiu înapoi acasă. Și poate că Luis ar trebui să plece cu ei, ca să scape de tot ce are pe cap aici, în lumea noastră.

Dublat: Sambata, Duminica 14:10

Joi 14:30

The Predator 3D / Predatorul Avanpremiera

Regia: Shane Black

Cu: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Thomas Jane

Gen film: Acţiune, Aventuri, Horror, SF, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N15 IMDB: –

Din cele mai îndepărtate colțuri ale universului până pe străzile unui mic oraș din suburbie, vânătoarea reîncepe în noua serie Predatorul. Acum, cei mai periculoși vânători din univers sunt mai puternici și mai inteligenți ca niciodată, datorită unor mutații genetice. Când un tânăr determină în mod accidental întoarcerea lor pe Pământ, doar o echipă specială de foști soldați și un profesor de știință nebun pot preveni sfârșitul rasei umane.

Joi 20:50

A Simple Favor / O simplă favoare Avanpremiera

Regia: Paul Feig

Cu: Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson

Gen film: Crimă, Mister, Thriller

Durată: 122 min

Rating: N15 IMDB: –

Bazat pe un roman al scriitoarei Darcey Bell, A Simple Favor (2018) urmărește povestea lui Stephanie, o vloggeriță care încearcă să descopere adevărul din spatele dispariției bizare a celei mai bune prietene. Stephanie Ward, mamă și vloggeriță, este cea mai bună prietenă cu fermecătoarea Emily Nelson, o casnică care are o preferință aparte pentru costume personalizate și martini. Într-o zi, Emily o roagă pe Stephanie să-i ia fiul de la școală, însă aceasta dispare în mod misterios, iar după zile de căutări, este găsită în cele din urmă moartă. Încercând să dezlege misterul morții ei, Stephanie începe să sape mai adânc în secretele lui Emily, ajungând să se întrebe cât de bine o cunoștea pe cea mai bună prietenă a ei. În căutarea adevărului i se alătură Sean, soțul lui Emily, alături de care traversează o poveste plină de trădări și răsturnări de situție. A Simple Favor (2018) este un thriller plin de rătăciri și trădări, secrete și revelații, dragoste și loialitate, crimă și răzbunare.

Joi 21:10

The Nun / Călugărița: Misterul de la mănăstire

Regia: Corin Hardy

Cu: Taissa Farmiga, Charlotte Hope, Demián Bichir

Gen film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 101 min

Rating: N15 IMDB: 8.4

După ce o tânără călugăriță își ia viața în condiții misterioase la o mănăstire izolată din România, înalții prelați de la Vatican hotărăsc să cerceteze incidentul. Astfel, în ciuda trecutului său destul de obscur, părintele Burke este trimis la mănăstirea Cârța împreună cu o tânără novice, chiar înainte ca aceasta să își depună jurământul final. Reușind să descopere taina blestemată pe care o ascune mănăstirea, cei doi ajung să își riște nu doar viața, dar și credința și chiar propriul suflet în confruntarea cu prezența malefică ce bântuie mănăstirea, transformând-o într-un andevărat câmp de luptă al celor vii cu cei damnați.

Vineri pana Joi 17:30; 19:30; 21:30

Slender Man / Legenda lui Slender Man

Regia: Sylvain White

Cu: Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Jaz Sinclair

Gen film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 96 min

Rating: N15 IMDB: 3.0

Într-un mic orăşel din Massachusetts, un grup de prietene parcurg un întreg ritual pentru a încerca să invoce legenda lui Slender Man. Când una dintre fete dispare în mod misterios, prietenele ei încep să creadă că ea a devenit ultima Lui victimă.

Vineri pana Miercuri 19:10; 21:10

Joi 19:10

Norm of the North 2: Keys to the Kingdom / Norm de la Polul Nord 2. Cheia orașului

Regia: Tim Maltby

Cu: Mircea Drîmbăreanu, Silvia Gîscă, Oana Benea

Gen film: Animaţie, Comedie

Durată: 96 min

Rating: AG IMDB: 3.5

Norm, proaspăt încoronat rege în Antarctica, se duce la New York, unde urmează să primească cea mai înaltă distincție – cheia orașului. Dar, în timp ce Norm se străduie să le dovedească cetățenilor din New York că are talentul și abilitățile necesare ca să fie un rege adevărat, cheia orașului este furată, și el, acuzat de o serie de jafuri asupra unor bănci. Cu ajutorul prietenilor săi, Olimpia, Vera și al loialilor săi lemingi, Norm pornește într-o misiune plină de adrenalină și suspans pentru a găsi cheia și banii furați, și pentru a-i face pe concetățenii săi din Antarctica mândri de el. Va reuși el, oare, să-și spele reputația, mai ales că propriul său regat are nevoie de ajutorul lui, căci o corporație are un plan diabolic, prin care vrea să ia toată gheața și să o transforme în apă îmbuteliată?

Vineri pana Joi 12:50; 14:50

Alpha 3D

Regia: Albert Hughes

Cu: Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe, Leonor Varela, Jóhannes Haukur Jóhannesson

Gen film: Acţiune, Dramă, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP12 IMDB: 7.0

Alpha urmărește o poveste epică despre supraviețuire de acum 20.000 de ani, în timpul ultimei ere glaciare. În timpul primei sale vânători, considerată o inițiere a celui mai de elită grup al tribului său, tânărul Keda este rănit și considerat mort după ce o vânătoare de bizoni sfârșește groaznic. Trezindu-se rănit, singur și departe de satul său, el trebuie să învețe să supraviețuiască și să navigheze prin sălbăticia aspră și neiertătoare. În timp ce dezvoltă o prietenie cu un lup, ei învață să se bazeze unul pe altul pentru a vâna, a face față nenumăratelor pericole și pentru a-și găsi drumul spre casă înainte ca iarna neiertătoare să sosească.

Vineri pana Miercuri 18:50; 20:50

Joi 16:30; 18:50

The Meg 3D / MEG: Confruntare în adâncuri

Regia: Jon Turteltaub

Cu: Ruby Rose, Jason Statham, Robert Taylor, Rainn Wilson, Jessica McNamee

Gen film: Acţiune, Horror, SF, Thriller

Durată: 118 min

Rating: AP12 IMDB: 6.1

Submarinul unei echipe de cercetatori este atacat de o creatură marină uriaşă, despre care se ştia că dispăruse, iar acum a rămas avariată pe fundul Pacificului, fără posibilitate de ieşire pentru echipaj. Cu puţin timp la dispoziţie, Jonas Taylor (Jason Statham) – scafandru profesionist expert în salvări – este recrutat pentru a conduce misiunea de salvare a cercetătorilor şi a întregului ocean de ameninţarea imparabilă a unui rechin gigant preistoric, cunoscut sub numele de Megalodon.

Vineri pana Joi 15:10

The Spy Who Dumped Me / Spionul care mi-a dat papucii

Regia: Susanna Fogel

Cu: Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon, Sam Heughan

Gen film: Acţiune, Comedie

Durată: 122 min

Rating: N15 IMDB: 6.4

Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon) sunt două prietene vechi din Los Angeles care se trezesc prinse în mijlocul unei conspirații internaționale, atunci când fostul iubit al lui Audrey apare la ușa ei cu o echipă de asasini nemiloşi pe urmele sale. Surprinse de propriile acţiuni, fetele intră fără ezitare într-o misiune care le poartă prin toată Europa, printre agenți secreți şi curse mortale, hotărâte să ducă la bun sfârşit un plan riscant de salvare a lumii. Intervenția oportună a unui agent britanic fermecător devine singurul lor atu.

Vineri pana Joi 16:50

Teen Titans Go! To the Movies / Haideţi, Tineri Titani, la film!

Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, Scott Menville, Jimmy Kimmel

Gen film Acţiune, Animaţie, Comedie, Familie, SF

Durată: 89 min

Rating: AG IMDB: 6.8

Tinerii Titani sunt cinci adolescenți speciali și curajoși, cu puteri supranaturale și un scop comun: să lupte împotriva răului. Se pare că toți marii supereroi joacă în propriile lor filme – toți, cu excepția Tinerilor Titani. Dar, în realitate, liderul Robin este hotărât să remedieze situația și să fie văzut ca un star, nu doar ca un ajutor. Dacă ar putea să ajungă la cel mai tare regizor de filme de la Hollywood pentru a-i observa, ar fi ideal. Cu câteva idei nebunești și un entuziasm fără măsură, Tinerii Titani se îndreaptă către Tinsel Town, determinați să își realizeze visul. Dar, atunci când grupul este direcționat în mod greșit de un ticălos și de planul său malefic de a prelua controlul asupra Pământului, lucrurile iau o turnură periculoasă. Echipa Tinerilor Titani își găsește prietenia și spiritul lor de luptă pălind, punându-și propria soartă într-un real pericol.

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

Mission: Impossible. Fallout 3D / Misiune: Imposibilă. Declinul

Regia: Christopher McQuarrie

Cu: Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Simon Pegg, Alec Baldwin, Ving Rhames

Gen film: Acţiune, Aventuri, Thriller

Durată: 152 min

Rating: AP12 IMDB: 8.1

Cele mai bune intenții se întorc uneori împotriva ta, să te bântuie… Misiune: Imposibilă. Declinul îi găsește pe Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), alături de câțiva aliați familiari (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) într-o cursă contracronometru după ce o misiune a dat greș.

Vineri pana Miercuri 16:00

Hotel Transylvania 3 3D / Hotel Transylvania 3

Regia: Genndy Tartakovsky

Cu: Adam Sandler, Steve Buscemi, Andy Samberg, Selena Gomez, Mel Brooks, Fran Drescher

Gen film: Animatie, Comedie, Fantastic, Familie

Durată: 102 min

Rating: AG IMDB: 6.3

Hotel Transylvania 3: Monştrii în vacanţă, îi revedem pe monştrii noştri favoriţi în timp ce se îmbarcă pe un vas de croazieră luxos, iar pe Drac luându-şi şi el o vacanţă de la administraţia hotelului. Ei călătoresc cu mare plăcere fiindcă se bucură de toate facilităţile şi ofertele de la bordul vasului de croazieră, de la jocul de volei şi până la excursii organizate în locuri exotice, sau şedinţele de bronz la lumina lunii.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:00; 14:00

Sambata, Duminica 12:10

Joi 12:30

