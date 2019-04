Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 5 – 11 aprilie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 aprilie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Hellboy Avanpremiera

Regia: Neil Marshall

Cu: Milla Jovovich, David Harbour, Ian McShane, Daniel Dae Kim

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 125 min

Rating: AP 12

În încercarea sa de a li se împotrivi unor vrăjitoare medievale lipsite de scrupule și dispuse să folosească farmece vechi de mii de ani pentru a-și atinge scopul final de a distruge întreaga omenire, Hellboy ajunge în Marea Britanie, unde trebuie să le înfrângă pe consoarta lui Merlin și Regina Nimue. Însă confruntarea dintre bine și rău se transformă într-o luptă mult prea periculoasă și sângeroasă, care nu numai că riscă să genereze o mulțime de victime colaterale, dar poate să provoace chiar și sfârșitul lumii – un deznodământ pe care Hellboy încearcă să îl evite cu orice preț.

Joi 21:30

Little / Șefa a intrat la apă Avanpremiera

Regia: Tina Gordon Chism

Cu: Regina Hall, Marsai Martin, Issa Rae

Gen Film: Comedie, Fantastic

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Regina Hall, pe care o știm din Girls Trip, și Marsai Martin, din serialul Black-ish sunt protagonistele comediei Șefa a intrat la apă, prima, în rolul președintei unei companii IT de succes, iar cea din urmă, în versiunea adolescentină a acesteia, care se trezește într-o dimineață că are acum 13 ani, fix înaintea unei prezentări de care depinde viitorul firmei ei.

Issa Rae (Insecure), este April, multîncercata ei asistentă personală și singura care cunoaște secretul – și anume că torționara ei este acum captivă în trupul unei fetițe. Șefa a intrat la apă este o comedie ireverențioasă despre prețul succesului, puterea solidarității feminine și despre o a doua șansă de a te maturiza așa cum trebuie.

Joi 19:15

Missing Link 3D Avanpremiera

Regia: Chris Butler

Cu: Hugh Jackman, Zoe Saldana, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Zach Galifianakis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 100 min

Rating: AG

Dl. Link îl recrutează pe exploratorul Sir Lionel Frost pentru a-l ajuta să-și găsească rudele demult pierdute în tărâmul fantastic Shangri-La. După ce și aventuriera Adelina Fortnight li se alătură, pornesc într-o lungă călătorie pentru a-l ajuta pe dl. Link.

Dublat: Joi 12:10

Tea Pets / Jack și figurinele fermecate

Regia: Gary Wang

Cu: Guanlin Ji, Cristi Neacșu, Alexandra Radu, Alina Teianu, Ernest Fazekaș

Gen Film: Animatie, Aventuri

Durată: 103 min

Rating: AG

Figurinele pentru servit ceaiul sunt de nelipsit pentru orice pasionat de ceai. De obicei, au formă de animăluțe, și își schimbă culoarea când verși ceaiul fierbinte peste ele. Dar ele nu sunt doar obiecte de colecționat, ci și talismane care poartă noroc. În povestea noastră, ele sunt chiar și mai mult: talismane cu adevărat fermecate! Protagonistul nostru, Jack, trăiește într-un magazin de ceai, și este singurul care nu își poate schimba culoarea, deși a fost creat de un maestru foarte priceput. Norocul i se schimbă când apare Robo, o creatură venită din viitor, care îl poate ajuta, dar numai dacă Jack acceptă să pornească într-o călătorie în viitor, unde există o soluție ce îi poate rezolva problema…

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:40; 14:45

Joi 12:45; 14:50

Shazam! 3D

Regia: David F. Sandberg

Cu: Zachary Levi, Djimon Hounsou, Mark Strong, Jack Grazer, Asher Angel

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 137 min

Rating: AP 12

Toți avem puteri nebănuite de supererou… e nevoie doar de puțină magie ca să le scoatem la suprafață. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât să spună „SHAZAM!” astfel încât, dintr-un adolescent isteț de 14 ani să devină un ditamai supereroul, grație atingerii magice a unui vrăjitor.

Un suflet de copil într-un corp superdotat, Shazam profită de puterile sale exact așa cum ar face orice adolescent: se distrează folosindu-le! Poate zbura? Poate vedea prin pereți? Poate produce fulgere cu mâinile? Poate sări peste teste? Shazam va testa limitele abilităților sale cu naivitatea și bucuria unui copil. Însă va trebui să învețe rapid să își stăpânească puterile pentru a face față confruntării cu forțele distrugătoare ale dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Vineri pana Joi 18:30; 20:20; 21:10

Pet Sematary / Cimitirul animalelor

Regia: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

Cu: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Naomi Frenette, Hugo Lavoie

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Louis Creed, soția lui, Rachel, și cei doi copii, Gage și Ellie, se mută într-un orăsel liniștit unde sunt întâmpinați de un cimitir de animale aflat în imediata apropiere a noii lor case. După moartea tragică a pisicii familiei, care este lovită de un camion, Louis decide să îngroape animalul în misteriosul cimitir de animale. Locul acela, însă, nu este ceea ce pare, iar familia Creed va primi o lecție groaznică.

Vineri pana Miercuri 19:20; 21:30

Joi 17:00

Dumbo 3D

Regia: Tim Burton

Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Alan Arkin

Gen Film: Familie, Fantastic

Durată: 118 min

Rating: AG

Holt Farrier, un veteran de război și fost star al circului, își găsește viața întoarsă cu susul în jos atunci când se întoarce din război. Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Holt și pe copiii săi, Milly și Joe, să aibă grijă de un elefant nou-născut ale cărui urechi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei descoperă că Dumbo poate zbura, circul are parte de o revenire incredibilă, atrăgând persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care recrutează elefantul special pentru cel mai nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Dumbo atinge noi culmi alături de fermecătoarea și spectaculoasa artistă, Colette Marchant, până când Holt află că sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este plin de secrete întunecate.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10; 15:30

Hotel Mumbai

Regia: Anthony Maras

Cu: Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Jason Isaacs, Dev Patel, Anupam Kher

Gen Film: Crim, Drama, Istoric, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Un grup de pakistanezi foarte bine înarmați ia cu asalt hotelul Taj Mahal din Mumbai, India. Timp de 68 de ore, sute de oameni sunt luați ostatici în timp ce focurile de armă își continuă asaltul, generând izbucnirea unui incendiu. După risipirea fumului se constată că mai mult de 160 de persoane au murit ca urmare a atacurilor devastatoare și mult mai multe sunt grav rănite. Dând dovadă de compasiune, rezistență și curaj în lupta lor comună pentru supraviețuire, membrii personalului și oaspeții hotelului își unesc eforturile fără să mai țină cont de rasă, culoare și religie, împiedicând astfel pierderea și mai multor vieți umane.

Vineri pana Joi 17:50

Us / Noi

Regia: Jordan Peele

Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna Diop, Lupita Nyong’o, Kara Hayward

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 125 min

Rating: N 15

După ce petrec o zi tensionată la plajă cu prietenii lor, familia Tyler, Adelaide și familia ei se întorc la casa lor de vacanță. Dar, când cade înserarea, membrii familiei Wilson observă patru siluete care se țin de mână și refuză să plece de pe aleea de la intrarea în casa lor. Spre oroarea lor, descoperă că cele patru siluete sunt, de fapt, dubluri ale lor, doppelgangeri care au venit peste ei cu un scop precis.

Vineri pana Miercuri 16:50

The Queen’s Corgi 3D / Corgi, Cățeii reginei

Regia: Ben Stassen

Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder Ghir, Sarah Hadland, Matt Lucas, Julie Walters, Ray Winstone

Gen Film: Animatie

Durată: 90 min

Rating: AG

O producție nWave Pictures, animația „Corgi, Cățeii Reginei” urmărește aventura lui Rex, cel mai iubit câine al monarhiei britanice. Rătăcit și departe de palatul regal, simpaticul corgi ajunge la un club de lupte pentru câini și este forțat să se confrunte cu tot felul de rase canine, unele mai ciudate ca altele. În toată această aventură epică și încercările lui de a se întoarce la stăpână, Rex se va îndrăgosti iremediabil și se va descoperi pe sine altfel decât se credea.

Dublat: Vineri pana Joi 14:10

Captain Marvel 3D

Regia: Anna Boden, Ryan Fleck

Cu: Gemma Chan, Brie Larson, Mckenna Grace, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law, Djimon Hounsou

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Primul film Marvel cu o supereroină în centrul atenției ne-o arată pe Carol Danvers, o pământeancă ce preia structura genetică a iubitului ei Captain Mar-vell în urma unui accident distrugător. Colaboratoare a Răzbunătorilor și a Gardienilor galaxiei în cărțile de benzi desenate, Carol Danvers va fi în stare să-l urmărească până la capătul Universului pe Yon-Rogg, comandantul Kree, cel care a provocat accidentul.

Vineri pana Joi 16:00

How to Train Your Dragon: The Hidden World 3D / Cum să-ți dresezi dragonul 3

Regia: Dean DeBlois

Cu: Jonah Hill, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jay Baruchel, Gerard Butler

Gen Film: Actiune, Aventuri, Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 109 min

Rating: AG

Acum șef și conducător al Insulei Tontului, alături de Astrid, Sughiț a creat o utopie glorios de haotică pentru populația de dragoni. Apariția bruscă a Furiei Luminii coincide cu cea mai sumbră amenințare care a planat vreodată asupra orășelului lor, așa că Sughiț și Știrbul trebuie să părăsească singurul cămin pe care l-au cunoscut vreodată, și să pornească într-o călătorie spre o lume ascunsă despre care se știe că există doar în legende. Pe măsură ce li se dezvăluie adevăratul destin, dragonul și călărețul său vor lupta împreună, până la capătul Pământului, pentru a apăra tot ce a ajuns să le fie mai drag.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00