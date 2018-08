Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 17-23 august 2018

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17-23 august 2018. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

The Spy Who Dumped Me / Spionul care mi-a dat papucii

Regia: Susanna Fogel

Cu: Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon, Sam Heughan

Gen film: Acţiune, Comedie

Durată: 122 min

Rating: N15 IMDB: 6.4

Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon) sunt două prietene vechi din Los Angeles care se trezesc prinse în mijlocul unei conspirații internaționale, atunci când fostul iubit al lui Audrey apare la ușa ei cu o echipă de asasini nemiloşi pe urmele sale. Surprinse de propriile acţiuni, fetele intră fără ezitare într-o misiune care le poartă prin toată Europa, printre agenți secreți şi curse mortale, hotărâte să ducă la bun sfârşit un plan riscant de salvare a lumii. Intervenția oportună a unui agent britanic fermecător devine singurul lor atu.

Vineri pana Joi 18:50; 21:20

Teen Titans Go! To the Movies / Haideţi, Tineri Titani, la film!

Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, Scott Menville, Jimmy Kimmel

Gen film Acţiune, Animaţie, Comedie, Familie, SF

Durată: 89 min

Rating: AG IMDB: 6.8

Tinerii Titani sunt cinci adolescenți speciali și curajoși, cu puteri supranaturale și un scop comun: să lupte împotriva răului. Se pare că toți marii supereroi joacă în propriile lor filme – toți, cu excepția Tinerilor Titani. Dar, în realitate, liderul Robin este hotărât să remedieze situația și să fie văzut ca un star, nu doar ca un ajutor. Dacă ar putea să ajungă la cel mai tare regizor de filme de la Hollywood pentru a-i observa, ar fi ideal. Cu câteva idei nebunești și un entuziasm fără măsură, Tinerii Titani se îndreaptă către Tinsel Town, determinați să își realizeze visul. Dar, atunci când grupul este direcționat în mod greșit de un ticălos și de planul său malefic de a prelua controlul asupra Pământului, lucrurile iau o turnură periculoasă. Echipa Tinerilor Titani își găsește prietenia și spiritul lor de luptă pălind, punându-și propria soartă într-un real pericol.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 14:50

The Meg 3D / MEG: Confruntare în adâncuri

Regia: Jon Turteltaub

Cu: Ruby Rose, Jason Statham, Robert Taylor, Rainn Wilson, Jessica McNamee

Gen film: Acţiune, Horror, SF, Thriller

Durată: 118 min

Rating: AP12 IMDB: 6.2

Submarinul unei echipe de cercetatori este atacat de o creatură marină uriaşă, despre care se ştia că dispăruse, iar acum a rămas avariată pe fundul Pacificului, fără posibilitate de ieşire pentru echipaj. Cu puţin timp la dispoziţie, Jonas Taylor (Jason Statham) – scafandru profesionist expert în salvări – este recrutat pentru a conduce misiunea de salvare a cercetătorilor şi a întregului ocean de ameninţarea imparabilă a unui rechin gigant preistoric, cunoscut sub numele de Megalodon.

Vineri pana Joi 16:00; 18:20; 21:00

The Darkest Minds / Minți primejdioase

Regia: Jennifer Yuh

Cu: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech, Skylan Brooks

Gen film: SF, Thriller

Durată: 110 min

Rating: AP12 IMDB: 5.5

După ce o pandemie ucide majoritatea copiilor și adolescenților din America, cei 2% care au supraviețuit dezvoltă diverse superputeri. Supraviețuitorii bolii au rămas cu puteri nefirești care pot fi descrise doar printr-o culoare: verde (super inteligență), albastru (telekineză), galben (control asupra electricității), portocaliu (putere asupra minții) și roșu (controlul focului). Ei sunt considerați prea periculoși pentru societate, și sunt luați de la familiile lor și plasați în lagăre de detenție. Ruby Daly, o adolescentă de 16 ani, cu puteri telekinetice, este trimisă la Thurmond, o tabără pentru copiii ca ea. Acolo ea se simte nefericită și speriată de ceea ce s-a întâmplat cu ceilalți asemenea ei. Ruby reușeste să scape din tabăra oribilă cu ajutorul ligii copiilor, și de acolo viața ei se schimbă pentru totdeauna. Ea se alătură unui grup de adolescenți care încearcă să fugă din calea maleficului guvern.

Vineri pana Joi 16:40

Mission: Impossible. Fallout 3D / Misiune: Imposibilă. Declinul

Regia: Christopher McQuarrie

Cu: Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Simon Pegg, Alec Baldwin, Ving Rhames

Gen film: Acţiune, Aventuri, Thriller

Durată: 152 min

Rating: AP12 IMDB: 8.2

Cele mai bune intenții se întorc uneori împotriva ta, să te bântuie… Misiune: Imposibilă. Declinul îi găsește pe Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), alături de câțiva aliați familiari (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) într-o cursă contracronometru după ce o misiune a dat greș.

Vineri pana Joi 18:00; 20:40

Incredibles 2 3D / Incredibilii 2

Regia: Brad Bird

Cu: Samuel L. Jackson, Sophia Bush, Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah Vowell, Huck Milner, Wu Tang Cling Clang

Gen film: Acţiune, Animaţie, Aventuri

Durată: 131 min

Rating: AG IMDB: 8.1

Familia de supereroi iubită de toată lumea se întoarce cu o nouă aventură în „Incredibilii 2”. Numai că, de data aceasta, Helen (vocea lui Holly Hunter) e în centrul acţiunii, lăsându-l acasă pe Bob (vocea lui Craig T. Nelson) pentru a încerca să se descurce împreună cu Violet (vocea lui Sarah Vowell) şi Dash (vocea lui Huck Milner) cu actele de eroism ale vieţii normale, de zi cu zi.

3D dublat: Vineri pana Joi 15:30

2D dublat: Vineri pana Joi 12:20

Hotel Transylvania 3 3D / Hotel Transylvania 3

Regia: Genndy Tartakovsky

Cu: Adam Sandler, Steve Buscemi, Andy Samberg, Selena Gomez, Mel Brooks, Fran Drescher

Gen film: Animatie, Comedie, Fantastic, Familie

Durată: 102 min

Rating: AG IMDB: 6.3

Hotel Transylvania 3: Monştrii în vacanţă, îi revedem pe monştrii noştri favoriţi în timp ce se îmbarcă pe un vas de croazieră luxos, iar pe Drac luându-şi şi el o vacanţă de la administraţia hotelului. Ei călătoresc cu mare plăcere fiindcă se bucură de toate facilităţile şi ofertele de la bordul vasului de croazieră, de la jocul de volei şi până la excursii organizate în locuri exotice, sau şedinţele de bronz la lumina lunii.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00; 14:00