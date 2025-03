Profesorul de economie Cristian Păun: „Taxa pe stâlp, praf în ochi pentru buget. Inutilă pentru un deficit care se îndreaptă iar către 10% din PIB”

Profesorul de economie Cristian Păun critică din nou implementarea de către autorități a taxei pe construcții speciale, cunoscută sub de numirea de „taxa pe stâlp”. Potrivit lui Cristian Păun, taxa va aduce în bugetul de stat doar aproximativ 0,16% din PIB, ceea ce în opinia sa reprezintă „praf în ochi”.

„Guvernul își vede nestingherit de prostiile cu care ne-a obișnuit de ceva vreme.

Vineri (n.a. 28 martie 2025), a mai făcut un pas înainte în aplicarea aberației fiscale numită ”TAXA PE CONSTRUCȚII SPECIALE”. Adică, mai pe șleau, taxa pe stâlp.

O taxă care nu există nicăieri în lume. O taxă care, după estimările noastre va aduce câteva miliarde de lei la bugetul de stat (până în 5 miliarde lei în varianta optimistă). Miliardele aduse ar reprezenta undeva la 0,16% din PIB. Praf în ochi. Inutil pentru un deficit care se îndreaptă iar către 10% din PIB.

Eu nu înțeleg de ce trebuie să stresăm mediul de afaceri cu taxe din care statul nu adună mare lucru. Acest stres inutil, într-o perioadă în care economia nu o duce prea bine, nu poate rezolva problemele structurale ale bugetului de stat. Mai mult, lovește în sectoarele intensive în bunuri de capital (adică, stâlpi), încetinind industrializarea, încetinind prelucrarea materiilor prime (gazul de la Marea Neagră, de exemplu), încetinind investițiile în sectorul energetic (plătim cele mai mari prețuri la energie din partea asta de Europă). Mută și mai mult atenția dinspre producție spre servicii.

Parcă cineva are un plan cu noi. Să nu ne dezvoltăm. Să batem pasul pe loc. Această măsură inutilă pentru bugetul de stat are, mai degrabă, efecte care ar trebui să intre sub incidența siguranței naționale. Lovește în partea cea mai valoroasă a economiei, slăbește reziliența noastră în fața unor crize și alungă investitorii locali sau străini.

Înțeleg că disperarea este mare și că soluțiile nu pot fi scoase pe masă până după alegerile din mai. Dar aceste aberații fiscale nu au cum să schimbe în bine nici finanțele țării, nici economia României. Acest populism păgubos ni se va întoarce în față. Mereu ni se întoarce. Trebuie schimbată abordarea asta contabilă a finanțelor publice. Așa nu se mai poate…”, afirmă profesorul de economie Cristian Păun.

