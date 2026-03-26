Legea FEMICIDULUI, votatĂ în Parlament: Prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață
Legea care definește pentru prima dată femicidul în legislația din România a fost votată decizional de deputați. Inițiativa prevede pedepse severe, chiar și închisoarea pe viață.
Proiectul, semnat de peste 250 de parlamentari, a fost adoptat decizional în Camera Deputaților, cu 284 de voturi „pentru”, doar unul „împotrivă” și 2 abțineri. Alți doi deputați au ales să nu voteze.
Votul vine după ce Comisia specială parlamentară „România fără violență domestică” și Comisia juridică a Camerei Deputaților au votat, marți, 24 martie, un raport de admitere cu amendamente proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced.
Proiectul a trecut în februarie de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.
Ce prevede proiectul
Actul normativ definește juridic femicidul. De asemenea, prevede colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, precum și protecție pentru orfanii femicidului, recunoscuți ca victime directe.
„În înţelesul prezentei legi, <<femicidul>> înseamnă uciderea cu intenţie a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”, prevede inițiativa.
Legea prevede pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor și sancționează sever faptele motivate de gen și a violențele care preced omorul. Astfel, femicidul va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat, cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.
Este introdusă și educația pentru prevenție în școli, fiind prevăzute teme privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.
Trei tipuri de femicid
Prevederile legii stabilesc trei tipuri de femicid, care vor fi incluse în Codul Penal drept circumstanțe agravante la omorul calificat.
Termenul de femicid intim face referire la cazurile în care o femeie este ucisă de partener sau de un membru al familiei. Femicidul non-intim este prevăzut în cazul în care o femeie este ucisă din motive de gen, exploatare sexuală, religie sau ură. Mai există și femicidul indirect, atunci când o femeie este ucisă în urma mutilării, a violenței continue sau se sinucide după ani de abuz.
Anul trecut au fost înregistrate 66 de cazuri de femicid în România, potrivit Centrului FILIA.
