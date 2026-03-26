30 martie-3 aprilie 2026 | Sute de elevi și profesori la Olimpiada Națională de Matematică pentru ciclul liceal de la Alba Iulia. PROGRAMUL

Târgul Grădinarului

Sute de elevi și profesori la Olimpiada Națională de Matematică 2026 pentru ciclul liceal de la Alba Iulia. PROGRAMUL

Alba Iulia va găzdui, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, faza națională a Olimpiadei de Matematică 2026 pentru clasele IX-XII.

Vor participa aproximativ 420 de elevi și profesori însoțitori, precum și aproximativ 35 de membri ai comisiei naționale.

Festivitatea de deschidere se va desfășura luni, 30 martie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Citește și: Faza națională a Olimpiadei de Matematică, la Alba Iulia: 50.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea evenimentului

Proba scrisă este programată marți, 31 martie 2026, între orele 9.00 și 13.00, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

În după amiaza aceleiași zile participanții la Olimpiada Națională de Matematică 2026 vor fi vizita municipiul Alba Iulia și vor face o excursie în împrejurimi.

Și în prima parte a zilei de miercuri, 1 aprilie 2026, sunt prevăzute acțiuni de timp liber similare.

Miercuri, 1 aprilie 2026, la ora 14.30, vor fi afișate rezultatele inițiale, contestațiile putând fi depuse între orele 15.30 și 17.00.

Joi, 2 aprilie 2026, la ora 17.00, vor fi afișate rezultatele finale.

Festivitatea de premiere se va desfășura joi, 2 aprilie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia.

Vineri, 3 aprilie 2026, între orele 9.00 și 13.00, este prevăzută o probă de baraj, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

Participanții la Olimpiada Națională de Matematică 2026 de la Alba Iulia vor fi cazați la Hotel Cetate și Hotel Mercure din Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

VIDEO | Cugirean de 50 de ani, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a amenințat-o cu bătaia

Cugirean de 50 de ani, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a amenințat-o cu bătaia Un cugirean de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a amenințat-o cu bătaia. Potrivit IPJ Alba, la […]

FOTO | Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon din cadrul ONSS

Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon din cadrul ONSS Cinci sportivi din lotul de atletism al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia s-au remarcat la etapa municipală de pentatlon. Cinci din sportivii care fac parte din lotul de atletism al […]

Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, calificată la etapele naționale la 3 olimpiade școlare

Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu" Alba Iulia, calificată la etapele naționale la 3 olimpiade școlare Performanță deosebită a unei eleve de la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu" Alba Iulia. Emma Laris s-a calificat la etapele naționale la 3 olimpiade școlare. Citește și: FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Generale Nr. 6 „Ion […]

