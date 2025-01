Profesorul universitar, Cristian Păun: „Este irelevant să discuți de fiscalizarea muncii separat și independent de fiscalizarea capitalului”

Profesorul universitar originar din Alba, Cristian Păun, atrage atenția asupra unei erori des întâlnite în dezbaterile privind fiscalitatea mediului de afaceri din România, și anume, comparația între fiscalizarea muncii și fiscalizarea capitalului. Potrivit acestuia, cele două categorii nu pot fi analizate separat și independent.

„O eroare pe care o văd sistematic la cei care comentează pe fiscalitatea mediului de afaceri este cea legata de fiscalizarea muncii, mai mare cât fiscalizarea capitalului (companiilor).

De ce eroare?

1. În fiscalizarea muncii intră două componente care reprezintă 80% din totalul fiscalizării care au legătură exclusiv cu angajatul: sănătatea lui, pensia lui, ambele de stat. La firme nu poți avea așa ceva. Poate doar la dividendul extras de acționari din afacere ca venit, unde deja se aplică 20% și pensie opțional, toade după impozitul pe profit de 16%.

2. Fiscalizarea celui care extrage venit dintr-o afacere sub formă de dividend este astăzi mai mare decât cea aferentă celui care extrage venit sub formă de salariu (un SRL unipersonal care plătește dividende vs unul care plătește salariu). Dividendul are: 16% + 10% + 10% (plafonat) + 25% (opțional). Salariul are: 10% + 10% + 25% (fără plafoane). Este drept, companiile cu acționari nerezidenți plătesc doar 16%, restul impozitelor (venit, sănătate, pensii) fiind plătite în țara de rezidență (absolut logic, absolut normal). Nu poți pune acționarii să plătească la sănătate sau la pensii în țara unde nu au rezidența.

3. Fiscalizarea muncii NU EXISTĂ fără companii (inclusiv pentru sectorul bugetar). Înainte de a fi posibilă fiscalizarea angajaților, un angajator trebuie să fie profitabil, să poată să le plătească când cumpără muncă din piață. Nu poți trata independent de companii fiscalizarea muncii. Ea e inclusă în taxele plătite de companii ca ele să poată exista, să poată produce. Este irelevant să discuți de fiscalizarea muncii separat și independent de fiscalizarea capitalului. Fiscalizarea muncii este mereu inclusă în fiscalizarea capitalului și capitaliștilor. Trebuie adunată, este irelevant cât de mare este fiscalizarea muncii față de fiscalizarea capitaliștilor. Care, oricum este mai mare astăzi, dacă vorbim de capitaliștii români.

Cum să investești într-un astfel de regim fiscal? De ce? De ce să nu consumi tot ce ai în loc să investești pentru profit și dividende, suprafiscalizate?”, a scris profesorul universitar, Cristian Păun, pe pagina de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI