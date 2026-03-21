FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”

Lucrările la noul pod de pe strada Izvoarelor din Câmpeni, peste râul Arieș, se apropie de final, după ce astăzi a fost turnat primul strat de mixtură asfaltică la Podul 1.

Potrivit primarului din Câmpeni, luni, 23 martie, urmează să fie turnat al doilea strat de asfalt, iar marți, dacă vremea va permite, vor fi realizate marcajele rutiere.

Autoritățile estimează că investiția va fi finalizată și dată în folosință până la sărbătorile pascale.

,,Lucrările la noul pod de pe strada Izvoarelor, peste râul Arieș, se apropie, pas cu pas, de finalizare. Astăzi a fost turnat primul strat și mixtură asfaltică la Podul 1, o etapă esențială în procesul de modernizare.

Conform graficului de execuție, luni, 23 martie, constructorul va turna cel de-al doilea strat, iar dacă vremea va fi favorabilă, marți vor fi realizate marcajele rutiere.

Ne dorim ca, în viitorul foarte apropiat, până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată și pusă în funcțiune pentru toți cetățenii.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și reprezintă un pas concret în direcția dezvoltării infrastructurii locale, contribuind la creșterea mobilității și siguranței în zonă.

Continuăm să construim, împreună, un oraș mai modern și mai sigur!”, se arată într-un mesaj publicat de primarul din Câmpeni, pe o rețea de socializare.

