Profesorul de economie Cristian Păun demontează mitul „miracolului chinez”: „PIB-ul pe locuitor în România este aproape dublu față de al Chinei”

Cristian Păun demontează mitul „miracolului chinez”: „PIB-ul pe locuitor în România este aproape dublu față de al Chinei”

Profesorul de economie Cristian Păun demontează mitul „miracolului comunist chinez”.

„China comunistă, ca și Rusia, are mulți fani prin țări foste comuniste ca a noastră. Este un miraj, o atracție, un model de succes, în opoziție cu capitalismul american (care nu mai este nici el unul foarte clar de ceva vreme).

Un sistem deloc liber, tiranic în multe zone de acțiune, lipsit de transparență, agresiv și cu un control al individului greu de imaginat și de suportat de cei din lumea liberă, China este promovată ca o mare reușită.

Cu toate acestea, PIB-ul Chinei rămâne la aproape 60% de cel al SUA (31 de trilioane vs. doar 19 trilioane), la o populație puternic disproporționată (340 milioane vs. 1410 milioane). Asta înseamnă ceva simplu și ușor de înțeles: un american adaugă în medie de 8 ori mai multă valoare pe an decât un chinez (PIB pe locuitor în SUA este de circa 86.000 de dolari pe an în timp ce în China această valoare adăugată este de doar 13.000 dolari). 8 ori, da? Mai mult, dependența de exporturi a Chinei este evidentă și mai mare ca în cazul SUA: 2 trilioane USD / 31 trilioane USD (SUA) comparativ cu 3,5 trilioane USD / 19 trilioane USD (China). Un simplu boicot global împotriva acestui stat comunist o poate întoarce sever cu roțile în sus.

Din aceste cifre vedem clar probleme structurale majore. PIB-ul sau exporturile pot fi mai greu manipulate de propaganda comunistă. Dacă privim la cifrele legate de sărăcie, inegalitate, inechitate socială, China pare a fi un adevărat rai social. Zero sărăcie! La un PIB pe cap de locuitor de 8 ori mai mic raportează în ultimii ani zero sărăcie. Nu ca SUA… Evident, totul nu este decât propagandă și minciună.

La final, am păstrat și o surpriză: PIB-ul pe locuitor în România este aproape dublu față de al Chinei. 20.000 USD la noi în 2024. Pe al Rusiei căutați-l voi. Deci, chiar și un român adaugă astăzi mai multă valoare economică decât un chinez. Cu toate problemele pe care le avem și cu toate problemele pe care le are PIB-ul. Concluzia la această surpriză finală este următoarea: cu cât libertatea economică crește și sistemul economic devine mai deschis și mai integrat regional și global, valoarea adăugată crește. Iar cu politici publice inteligente, această valoare adăugată poate fi transformată în bunăstare mai multă”, afirmă profesorul Cristian Păun într-o postare în mediul online.

