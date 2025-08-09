Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o dată. Adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo”

Este normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată, este de părere profesorul originar din Alba, Cristian Păun la Digi24, cu privire la modificările la Pilonul 2 de pensii pregătite de Guvern. „Aceste fonduri de pensii ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie,” a precizat economistul.

Economistul Cristian Păun a explicat de ce aceste modificări la Pilonul 2 de pensii aduc „puțină ordine” și de ce ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie.

„Oarecum, e o situație de normalitate, în sensul că aceste fonduri de pensii ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie, adică de a servi la pensia celui care contribuie la aceste fonduri. Cu alte cuvinte, atunci când noi contribuim la aceste fonduri de pensii, un administrator le investește, le multiplică, obține un profit și doar acel profit ar trebui să fie impozitat de către stat, mai ales cu impozitul pe venit, că ăla este de fapt venitul. Și apoi vine problema impozitării cu contribuția la sănătate.

Trebuie spus că aceste fonduri de pensii sunt deductibile fiscal, adică pentru ele nu plătim contribuția la sănătate atunci când contribuim la fondurile de pensii în timpul vieții noastre active. Dar în momentul în care extragem venituri din aceste fonduri de pensii, în mod normal ele devin venituri. Și în mod normal, dacă ar fi să aplicăm aceeași regulă tuturor, egalitate în fața legii fiscale, ar trebui să plătim și contribuția la sănătate pentru aceste fonduri de pensii retrase de noi și sigur, pe diferență, pe câștig, impozit pe venit”, a explicat economistul.

În cazul în care retragi toată suma o dată, fondul de pensie își pierde caracteristica principală și devine un fel de fond de investiții, a precizat profesorul.

„Revenind la retragerea lor, dacă tu faci un fond de pensii, contribui la un fond de pensii și vrei să-ți retragi toată suma, el își pierde acest fond de pensie, caracteristica lui. În mod normal, devine un fel de fond de investiții. Am făcut o investiție, peste ani îmi retrag întreaga investiție pe care am făcut-o.

El trebuie să rămână un fond de pensie, adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo. Plus că, lăsând sumele de bani în continuare în fondul de pensii, ele se multiplică în continuare. Adică administratorul nu încetează să le reinvestească, să le multiplice pentru tine, tu preferând acest lucru pentru că nu ai timp să urmărești companiile, nu ai educația necesară și atunci alegi acest tip de fond de pensii care te și protejează.

Dar deși, cum să spun, ajută să economisești, să-ți multiplici aceste economisiri. Deci este oarecum normal ca ele să nu poată fi retrase toate sumele o dată”, a spus Cristian Păun.

Există o singură situație în care toată suma poate fi retrasă o dată, și aceea este în cazul decesului celui care a contribuit.

„Singura situație în care poți retrage toată suma o dată este situația în care persoana care a contribuit moare înainte de pensie și atunci suma se moștenește. Spre deosebire de Pilonul 1, aici vorbim inclusiv de moștenirea integrală a sumei, sigur, cu aplicarea aceluiași regim fiscal celor care moștenesc sumele contribuite de noi în acest Pilon 2 sau 3 de pensii”, a precizat economistul.

„Deci oarecum se face puțină ordine, pentru că încep să fie oameni care ajung la pensie după ce au contribuit semnificativ și suficient la aceste scheme de pensie privată, care din punctul meu de vedere ar trebui să fie dominante în perioada următoare. Ar trebui să avem pensia formată din Pilon 1, o treime, Pilon 2, o treime, Pilon 3, o treime, iar statul să mențină facilități fiscale consistente pentru Pilonul 2, Pilonul 3”, a adăugat Cristian Păun.

