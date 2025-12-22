Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30 de ani o mai plătești odată”. Comparație cu alte state din UE
Profesorul Cristian Păun analizează, într-un text publicat pe o rețea de socializare, creșterea impozitelor pe proprietate din România prin comparație cu practicile din alte state europene și din afara UE.
El arată că multe țări protejează fiscal locuința principală sau aplică taxe simbolice, reduse ori ajustate în funcție de venit.
Textul integral scris de Cristian Păun este următorul:
,,De la 1 ianuarie, în România, cea mai săracă țară din UE, taxele pe proprietate vor crește cu 70%. Pentru reședința principală. Indiferent dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar (în 30 de ani o mai plătești odată cel puțin) sau e reședința ta de vacanță, nu cea principală.
Țările din UE unde nu există impozit pe proprietate pentru locuința principală:
- Malta
- Luxemburg
- Slovacia
- Slovenia
- Croația
- Bulgaria (reducere de 50% pentru locuința principală)
- Cipru
- Franța
- Italia
Alte variante:
Polonia: valoare foarte mică calculată la suprafață, nu la valoarea locuintei), este nesemnificativă
Portugalia: reducere semnificativă pentru impozitul pe locuința principală în funcție de numărul persoanelor care locuiesc acolo și de venitul proprietarului.
În Belgia impozitul are o valoare foarte mică fiind bazat pe valori cadastrale din 1975.
În țările nordice, valoarea acestui impozit este foarte mare inclusiv pentru reședința principală. La fel și în Olanda, unde însă dobânda la creditul ipotecar este deductibilă fiscal.
În SUA, nivelul taxelor pe proprietate este foarte mare prin comparație cu UE, cam 1% pe an din valoarea de piață a proprietății, cu plafonări și deduceri pentru unele categorii sociale. Toate statele din SUA au impozit pe reședința principală. Media în SUA este de 1.900 dolari pe an, mediana de 3.000 dolari pe an pentru că sunt state unde se ajunge și la 9.000 dolari pe an din cauza valorilor mari a locuințelor (New Jersey, de exemplu).
În Marea Britanie, taxa pe proprietate, inclusiv reședința principală, este un impozit regresiv, taxându-i mai mult pe cei cu venituri mici. Este o taxă de ocupare a locuinței decuplată de la valoarea de piață a locuinței. Folosește valorile din 1991, cu niște praguri de valori. Este cam 1.100 lire pe an.”
