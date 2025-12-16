Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis”

Economistul Cristian Păun critică dur politica de plafonare a prețurilor la energie, pe care o numește „o iluzie populistă” construită pe deficit și datorie publică, arătând că prețul aparent mic plătit de consumatori a generat, în realitate, costuri uriașe pentru bugetul statului.

Potrivit calculelor prezentate de Cristian Păun, subvenționarea energiei electrice din perioada 2021–iunie 2025 a costat statul român aproximativ 36 de miliarde de lei, bani plătiți direct sau sub formă de restanțe către producătorii de energie, majoritatea companii de stat.

Textul integral scris de Cristian Păun și publicat pe o rețea de socializare este următorul:

Subvenționarea prețului la energie a fost o idee foarte proastă. A fost creată o impresie aparentă de preț mic, o iluzie populistă, pe deficit și datorie.

Au apărut cifrele finale cu privire la costul acestei iluzii:

– În perioada 2021 – iunie 2025 vorbim de o sumă plătită producătorilor de energie (majoritatea covârșitoare companii de stat sau controlate de stat) de circa 27,8 miliarde lei.

– La această sumă se mai adaugă restanțele față de aceste companii, neplătite încă, de circa 6 miliarde lei (sursa: Ministerul Economiei) sau 8,3 miliarde lei (sursa: ACUE).

Cu alte cuvinte, prețul aproape ”gratis” al energiei electrice ne-a costat, de fapt, vreo 36 miliarde lei. Adică, vreo 7 miliarde de euro. Adică, vreo 7 (șapte) spitale metropolitane. Sau vreo 700 km de autostradă.

Măsura a fost extrem de greu de anulat, cu vaiete și bocete. Ea accentua deficitul bugetar, majora datoria publică. În loc să ne împrumutăm pentru școli sau spitale, ne împrumutam pentru a plafona prețul la energie. Nici măcar nu s-au dus către investiții acei bani, statul având grijă să sifoneze destul de bine profiturile rezultate în urma acestei combinații.

De fapt, statul a plimbat bani dintr-un buzunar (bugetul de stat) în alt buzunar al său (companii de stat din energie) și apoi înapoi în buzunarul său (profitul rezultat în urma acestei subvenționări și taxele din prețul nesubvenționat al energiei estimate la circa 50-60% din acesta).

Cum naiba să nu crească PIB-ul cu așa ceva? Cum naiba să nu crească PIB-ul nesănătos cu astfel de combinații stupide?

Poate din acest studiu de caz de manual înțelegem un lucru elementar, de grădiniță: NIMIC NU ESTE GRATIS. Și poate înțelegem și un alt lucru elementar: suntem prea săraci să ne mai permitem astfel de amatorisme care ne îngroapă și ne falimentează.

