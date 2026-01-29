Actualitate

Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 42 de minute

în

De

Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale”

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a anunțat că organizația se pregătește să demareze un referendum intern, prin care va solicita acordul membrilor pentru declanșarea unei greve generale.

Totodată, acesta a precizat că sindicatele din sistemul educațional au hotărât organizarea unui protest în data de 4 februarie, conform unor declarații făcute la Prima News.

Liderul sindical transmite că vor rămâne clase descoperite și că se va apela la personal didactic necalificat:

„E clar că vor rămâne clase descoperite, în sensul în care nu vor avea personal de predare calificat. E clar că se va apela la personal didactic necalificat și totul va fi făcut în detrimentul elevilor și al calității actului educațional. Federațiile din preuniversitar au decis de comun acord organizarea unui protest pe data de 4 februarie. Ne pregătim pentru declanșarea unui referendum prin care le cerem acordul colegilor noștri vizavi de declanșarea grevei generale”, a spus Marius Nistor.

Declarația este făcută în contextul desfășurării, în această perioadă, a procedurii de încadrare a cadrelor didactice, potrivit metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului pentru anul școlar 2026–2027.

Până la data de 30 ianuarie, inspectoratele școlare trebuie să transmită către Ministerul Educației proiectele planurilor de școlarizare pentru anul școlar 2026–2027. Acestea sunt aprobate la nivelul fiecărei unități de învățământ, la propunerea directorului, de consiliul de administrație și consiliul profesoral, după care sunt trimise inspectoratului școlar pentru avizare. Inspectoratul poate interveni asupra proiectului în situația în care nu sunt respectate prevederile legale, înainte de transmiterea documentelor către minister.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere: „Rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

29 ianuarie 2026

De

Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a. Biserica este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, 63.9% declarând că au destul de multă şi […]

Citește mai mult

Actualitate

29 ianuarie – 1 februarie 2026 | Informare meteo de vreme rea: Ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger până duminică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 ianuarie 2026

De

29 ianuarie – 1 februarie 2026 | Informare meteo de vreme rea: Ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger până duminică Meteorologii ANM au emis joi dimineața o informare meteo de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger, valabilă în Alba și alte zone din […]

Citește mai mult

Actualitate

Impozitul pe proprietate 2027: Cum va fi reformat sistemul impozitului de anul viitor. Calculul se va face la valoarea de piață

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 ianuarie 2026

De

Impozitul pe proprietate 2027: Cum va fi reformat sistemul impozitului de anul viitor. Calculul se va face la valoarea de piață Ilie Bolojan a explicat recent la Radio România Actualități cum se va schimba sistemul impozitului pe proprietate în România, începând de  anul viitor. El a precizat că taxele în sine nu vor crește automat […]

Citește mai mult