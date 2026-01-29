Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale”

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a anunțat că organizația se pregătește să demareze un referendum intern, prin care va solicita acordul membrilor pentru declanșarea unei greve generale.

Totodată, acesta a precizat că sindicatele din sistemul educațional au hotărât organizarea unui protest în data de 4 februarie, conform unor declarații făcute la Prima News.

Liderul sindical transmite că vor rămâne clase descoperite și că se va apela la personal didactic necalificat:

„E clar că vor rămâne clase descoperite, în sensul în care nu vor avea personal de predare calificat. E clar că se va apela la personal didactic necalificat și totul va fi făcut în detrimentul elevilor și al calității actului educațional. Federațiile din preuniversitar au decis de comun acord organizarea unui protest pe data de 4 februarie. Ne pregătim pentru declanșarea unui referendum prin care le cerem acordul colegilor noștri vizavi de declanșarea grevei generale”, a spus Marius Nistor.

Declarația este făcută în contextul desfășurării, în această perioadă, a procedurii de încadrare a cadrelor didactice, potrivit metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului pentru anul școlar 2026–2027.

Până la data de 30 ianuarie, inspectoratele școlare trebuie să transmită către Ministerul Educației proiectele planurilor de școlarizare pentru anul școlar 2026–2027. Acestea sunt aprobate la nivelul fiecărei unități de învățământ, la propunerea directorului, de consiliul de administrație și consiliul profesoral, după care sunt trimise inspectoratului școlar pentru avizare. Inspectoratul poate interveni asupra proiectului în situația în care nu sunt respectate prevederile legale, înainte de transmiterea documentelor către minister.

