Profesoara de engleză din Alba acuzată că a făcut sex cu un elev de 14 ani, şi-a dat demisia din învăţământ. Cum s-au desfășurat evenimentele

Profesoara acuzată că a întreţinut relaţii sexuale cu un elev de clasa a VIII-a şi-a dat demisia din învăţământ. Femeia este cercetată, sub control judiciar, pentru act sexual cu un minor.

Monalisa Borza, inspectorul general adjunct, a declarat că demisia profesoarei care preda la Şcoala Gimnazială din comuna Săliștea a fost înregistrată la Inspectoratul Şcolar Alba. ”Luni, 11 februarie, doamna director a Şcolii Gimnaziale «David Prodan» din Săliştea a venit la inspectoratul Şcolar şi a spus că în mediul online există poze compromiţătoare cu o doamnă profesor din şcoală. Imediat am anunţat Poliţia şi organele de cercetare şi am dispus relizarea unei comisii de cercetare disciplinară la nivelul unităţii de învăţământ. De asemenea, am luat decizia ca doamna profesor să nu mai intre la nicio oră de curs. În dimineaţa zilei de miercuri, la secretariatul Inspectoratului Şcolar a fost înregistrată demisia doamnei profesor”.

Reprezentanta Inspectoratului Şcolar a completat că prefesoara preda la clasa elevului în cauză, care, în prezent, beneficiază de suport psihologic.

”Doamna profesoară este titular al sistemului de învăţământ, are o vechime de 10 ani. Preda la clasa unde era elevul. Nu am ştiinţă ce s-a întâmplat, nouă ni s-a adus la cunoştinţă doar că există acele poze compromiţătoare. Din ce am fost informaţi nu rezultă ca ar fi recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu elevul.

Regretăm că există astfel de persoane cu comportament deviant în rândul celor care asigură educaţie elevilor noştri. Prioritate pentru noi este, acum, asigurarea suportului psihologic elevului şi familiei sale pentru a depăşi momentele grele prin care au trecut. Doamna profesoară a trecut testul psihologic în luna septembrie 2018”, a precizat Monalisa Borza.

La rândul să, directorul Şcolii Gimnaziale ”David Prodan” din Săliştea, Ionela Gabriela Suciu, a spus că ea a fost cea care a sesiza poliţia. ”Eu personal nu am găsit nicio poză, dar am aflat că unul dintre elevii noştii deţine poze compromiţătoare cu una dintre profesoarele noastre. Am informat Inspectoratul Şcolar şi Poliţia din Săliştea şi am făcut o sesizare la Poliţia din Alba Iulia. Sesizarea a fost făcută de către mine, cu acordul Inspectoratului Şcolar”, a spus directoarea unităţii de învăţământ.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, profesoara în vârstă de 34 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu minorul, de trei ori, în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019. ”Poliţia s-a sesizat în urma unor informaţii primite din comună, că profesoara ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un elev în vârstă de 14 ani. Ea a fost reţinută şi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. S-a luat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, a declarat cms. Cristian Mărginean, reprezentantul IPJ Alba.

