Produse second-hand 2026 | Reguli mai stricte pentru produsele la mâna a doua: „România nu este o groapă de gunoi”
Reguli mai stricte pentru produsele la mâna a doua: „România nu este o groapă de gunoi”
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, 20 martie 2026 că un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care instituie reguli mai stricte pentru produsele second-hand a fost supus dezbaterii publice, urmând ca nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament să nu mai intre pe piaţa românească fără să fie curăţat, dezinfectat şi certificat în prealabil de un operator autorizat.
De asemenea, se instituie reguli clare pentru anvelopele uzate, dar şi pentru maşinile second-hand. Orice persoană fizică poate aduce anual în ţară cel mult 2 maşini second hand, pentru uz personal, dar trebuie să anunţe acest lucru în cel mult 72 de ore la ANPC.
„România nu este groapă de gunoi! Deșeurile nu trebuie să intre în țară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal.
Timp de prea mulți ani, țara noastră a fost tratată ca o destinație comodă pentru produse periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte.
Am mers pe teren, acum câteva luni, cu Radu Miruță, pentru a vedea dezastrul deşeurilor care intră ilegal în țară, cu eticheta falsă că ar fi produse second-hand. Am promis atunci modificarea legislației și ne-am apucat de treabă.
Azi am publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de Ordonanță de urgență, co-iniţiată împreună Irineu Darău, Ministrul Economiei, care instituie un cadru legislativ riguros privind importul de produse second-hand. Acestea, de prea multe ori, devin rapid deşeuri în România, în loc să intre în folosinţă.
Ce înseamnă concret acest act normativ?
*Nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament nu mai intră pe piața românească fără să fie curățat, dezinfectat și certificat în prealabil de un operator autorizat.
*Nicio anvelopă uzată nu mai poate fi comercializată dacă nu îndeplinește standarde tehnice clare de siguranță rutieră.
*Orice produs periculos descoperit la frontieră sau pe piață este returnat imediat în țara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat.
*Introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege și constituie infracțiune.
Printr-un sistem digital de trasabilitate (SIATD ROSH), fiecare transport de bunuri second-hand este înregistrat, monitorizat și verificat înainte de a trece granița.
Sancțiunile pentru cei care încearcă să ocolească aceste reguli sunt pe măsură: amenzi de până la 100.000 lei și dosar penal.
Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deșeurile mascate ca produse second hand trebuie oprite la graniță, altfel ajung să ne otrăvească pe noi toți”, a scris ministrul Diana Buzoianu pe Facebook.
