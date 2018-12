Producătorul de mezeluri Agra’s intră din februarie pe piaţa de „ready meal“: „Vom intra în magazine cu sarmale, chiftele, cârnaţi şi hummus“

Agra’s , producătorul de mezeluri din judeţul Alba, controlat de antreprenorii locali Dan Sărmăşan şi Sanda Stîncel, va încheia anul cu afaceri mai mari cu 7,5%, dar pentru anul viitor aşteaptă ca avansul vânzărilor să se tempereze.

„În septembrie am avut o uşoară scădere a vânzărilor, am reuşit ulterior să compensăm prin noi preparate, am luat diferite măsuri. Se schimbă obiceiurile culinare, lumea este tot mai grăbită, vrea mâncare gata gătită, pe care să o încălzează doar.

Segmentul de „ready meal“ este în creştere, din februarie vrem să intrăm şi noi pe această piaţă“, a spus pentru ZF Dan Sărmăşan, preşedintele consiliului de administraţie al companiei, care controlează 50% din acţiunile Agra’s.

El spune că din februarie compania are în plan să vândă în magazinele proprii şi alte reţele de magazine sarmale, chiftele, cărnaţi gătiţi, dar şi sortimente de hummus. Cârnaţii pentru grătar sunt unul dintre produsele principale ale companiei, aceştia generează 35%.

