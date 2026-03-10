Actualitate

Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, amânate: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, amânate

Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului și numirea în funcții a 6 membri ai conducerii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și a unui consilier la Curtea de Conturi au fost amânate, luni, 9 martie 2026 de Birourile permanente reunite ale Parlamentului.

Prin urmare, ședința de plen comun care urma să aibă loc marți, 10 martie 2026 a fost și ea amânată, potrivit Agerpres.

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit luni, 9 martie 2026 online și au avut un singur punct pe ordinea de zi – amânarea procedurilor parlamentare pentru numirea în funcții la unele instituții și autorități publice (CNCD, Curtea de Conturi și Avocatul Poporului).

Astfel, plenul reunit al Parlamentului care urma să aibă loc marți, 10 martie 2026, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, cei 6 membri din conducerea CNCD și un consilier la Curtea de Conturi a fost amânat pentru o altă dată.

Noul Avocat al Poporului urma să fie ales pentru un mandat de 5 ani, după ce mandatul actualei șefe a acestei instituții, Renate Weber, a expirat în iunie 2024.

Potrivit negocierilor dintre partidele coaliției de guvernare, funcția de Avocat al Poporului revine USR.

USR a propus-o pentru această poziție pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, însă PSD nu este de acord să o susțină, deoarece este beneficiară de pensie specială.

foto – Renate Weber, Avocatul Poporului (arhivă)

