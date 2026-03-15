Proceduri simplificate pentru avizarea investițiilor în România. Ilie Bolojan: „Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare”
Guvernul a adoptat o ordonanță care simplifică procedurile pentru avizarea investițiilor. „Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare. De săptămâna viitoare ordonanța va intra în vigoare”, a precizat, duminică, 15 martie 2026, premierul Ilie Bolojan.
Potrivit acestuia, măsurile au impact în 3 domenii.
*Scurtarea termenelor în vederea obținerii avizelor de mediu pentru investiții
Pentru a construi o fabrică, de exemplu, obținerea avizului de mediu dura luni de zile, uneori ani, dacă se contesta proiectul. Prin noile prevederi, termenele se reduc substanțial și toată documentația se va depune electronic.
*Mai puțină birocrație pentru investițiile mari
• pragul de analiză pentru investiții crește de la 2 la 5 milioane de euro. Mai puține proiecte vor trebui să ceară avizarea, ceea ce înseamnă proceduri mai rapide pentru cele care rămân;
• nu se mai solicită analiza suplimentară prin Consiliul Concurenței. Avizarea se simplifică și termenele se scurtează;
• documentele vor putea fi depuse digital.
Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia avizarea.
*Reguli mai simple pentru avizele de securitate la incendiu
Pentru proiectele cu risc scăzut nu va mai fi nevoie de aviz, ceea ce va reduce semnificativ numărul de dosare. În plus, dacă instituțiile întârzie avizele, companiile vor putea primi acorduri provizorii de 60 de zile, astfel încât activitatea să nu fie blocată.
Întârzierea avizării va atrage sancțiuni pentru cei responsabili.
Pentru proiectele repetitive (magazine, suprermarket tip, hale depozit) va fi suficient un acord unic.
Toate documentele se vor depune electronic. În felul acesta, vor putea fi procesate și în alte județe, dacă într-un județ sunt multe proiecte. Se vor standardiza procedurile în toate județele.
