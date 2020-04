Prioritizarea TESTĂRII pentru COVID-19. Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare

Externarea pacientului se face in conformitate cu criteriile prevazute in Ordinul nr. 503 din 26 martie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al 1. Persoane simptomatice cu Izolare în spital dacă rezultatul infecției cu virusul SARS-Cov-2 istoric de călătorie DA este pozitiv internatională Pentru cazurile infirmate, testare pentru alti patogeni respiratori si externare in momentul in care medicul curant considera ca evolutia clinica a pacientului o permite