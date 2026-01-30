Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost diagnosticat cu virusul Chikungunya, fiind primul caz de acest gen în România. Boala este transmisă prin mușcătura de țânțar, rară în Europa și întâlnită mai ales în Africa și America de Sud.
Tabloul clinic al pacientului a semănat cu o infecție virală sau cu o gripă, iar în acest caz evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent. Pacientul a prezentat simptome precum febră, dureri articulare și musculare, oboseală și erupții cutanate, similare cu o gripă, iar evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent.
Diagnosticul Chikungunya este dificil de stabilit și necesită aparatură specială și reactivi specifici. Este nevoie de laboratoare echipate corespunzător și de implicarea medicilor specializați. Chiar dacă apar foarte puține cazuri, reactivii trebuie achiziționați și plătiți pentru a permite diagnosticarea bolilor foarte rare. Situația este similară și în alte țări: pentru bolile exotice trebuie să existe echipamente și reactivi chiar dacă acestea apar rar.
La Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” va putea fi depistat în curând și virusul Nipah, provenit din India, o altă boală extrem de rară.
Pacientul urmează să fie externat, iar autoritățile medicale continuă monitorizarea cazurilor pentru a preveni răspândirea virusului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Președintele Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”
Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi” Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 29 ianuarie 2026, la Digi 24, că este „puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, arătând că, în momentul în care a […]
FOTO | Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112
Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112 O intervenție contra-cronometru, în condiții dificile, a făcut diferența dintre viață și moarte. Doi polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara au demonstrat profesionalism și prezență de spirit, salvând un […]
Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice, până la 1 iunie 2026. România, obligată să modifice Codul fiscal la cererea OCDE
Guvernul amână RO e-Factura pentru persoanele fizice, până la 1 iunie 2026. România, obligată să modifice Codul fiscal la cererea OCDE Termenul de tranziție RO e-Factura este introdus de Guvern până la 1 iunie 2026. Persoanele fizice impozitabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP nu vor fi obligate să utilizeze sistemul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi”
Nicușor Dan: „Un Guvern minoritar este puțin probabil. Premierul a vorbit ca un matematician, care ia în calcul probabilităţi” Preşedintele...
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar
Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical
VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care...
Curier Județean
31 ianuarie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026 și 02.02.2026-08.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026 și 02.02.2026-08.02.2026 Distribuție Energie Electrică România...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Comunicat de presă | Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale”
Florin Roman: „Moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad li se face dreptate prin menținerea reducerii nivelului birurilor...
Opinii Comentarii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții În fiecare an, pe...