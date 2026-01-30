Primul caz de virusul Chikungunya în România: un bărbat de aproximativ 50 de ani, diagnosticat cu boala transmisă prin mușcătura de țânțar

Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost diagnosticat cu virusul Chikungunya, fiind primul caz de acest gen în România. Boala este transmisă prin mușcătura de țânțar, rară în Europa și întâlnită mai ales în Africa și America de Sud.

Tabloul clinic al pacientului a semănat cu o infecție virală sau cu o gripă, iar în acest caz evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent. Pacientul a prezentat simptome precum febră, dureri articulare și musculare, oboseală și erupții cutanate, similare cu o gripă, iar evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent.

Diagnosticul Chikungunya este dificil de stabilit și necesită aparatură specială și reactivi specifici. Este nevoie de laboratoare echipate corespunzător și de implicarea medicilor specializați. Chiar dacă apar foarte puține cazuri, reactivii trebuie achiziționați și plătiți pentru a permite diagnosticarea bolilor foarte rare. Situația este similară și în alte țări: pentru bolile exotice trebuie să existe echipamente și reactivi chiar dacă acestea apar rar.

La Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” va putea fi depistat în curând și virusul Nipah, provenit din India, o altă boală extrem de rară.

Pacientul urmează să fie externat, iar autoritățile medicale continuă monitorizarea cazurilor pentru a preveni răspândirea virusului.

