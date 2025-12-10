Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată a fost neutralizată
Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată a fost neutralizată
Un caz de trichineloză a fost confirmat, recent, la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud. Acesta este primul caz înregistrat în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, în județul Alba.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește că examenul trichineloscopic este obligatoriu atât pentru porcii sacrificați în gospodării, cât și pentru cei vânați pe fondurile de vânătoare din județ.
Persoanele care consumă carne de porc neexaminată trichineloscopic se expun unui risc major de îmbolnăvire.
Examenul trichineloscopic pentru porcul mistreț a fost realizat la cabinetul medicului veterinar de liberă practică împuternicit din Aiud, iar diagnosticul a fost confirmat prin metoda digestiei artificiale la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba. Carnea infestată a fost neutralizată, nefiind destinată consumului uman, deoarece consumul acesteia provoacă îmbolnăviri grave.
Trichineloza este o boală parazitară care se transmite la om prin consumul cărnii de porc infestată cu larve ale parazitului Trichinella. Infestarea cu Trichinella spp. nu produce semne clinice animalelor parazitate, prin urmare, porcul, în cazul de față, nu manifestă semne clinice de boală.
Înainte de efectuarea examenului trichineloscopic, este strict interzis consumul oricărui produs provenit de la porcul sacrificat, inclusiv urechi sau șorici. Examinarea cărnii pentru depistarea Trichinella spp. este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie
Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie Este decembrie, luna cea mai frumoasă din an, cu luminițe, miros de scorțișoară și un aer cald chiar și în frigul străzilor. Pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, un tânăr de 24 […]
VIDEO | Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători
Moș Crăciun vine la copiii din Sântimbru: Peste 500 de pachete, pregătite pentru toți copiii din comună de sărbători Moș Crăciun și-a pregătit tolba și în perioada următoare îi va vizita pe copilașii din comuna Sântimbru. Administrația locală a pregătit peste 500 de pachete pentru cei mai tineri locuitori din satele aparținătoare. Au fost pregătite […]
FOTO | Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș
Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș Fumul gros de luni seara dintr-o gospodărie din Aiud a alertat locuitorii de pe strada Valea Aiudului. Un pompier operativ al Secției Aiud și un subofițer […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mai puțin de 100 de km de șosele rapide inaugurați în 2025 în România, jumătate cât în 2024. Autorităţile, optimiste pentru 2026
Mai puțin de 100 de km de șosele rapide inaugurați în 2025 în România, jumătate cât în 2024. Autorităţile, optimiste...
CCR, undă verde noilor taxe locale 2026: Sunt vizate impozitele pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende și unele tarife pentru colete. Sesizarea AUR, respinsă
CCR, undă verde noilor taxe locale 2026: Sunt vizate impozitele pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende și unele tarife pentru...
Știrea Zilei
Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată a fost neutralizată
Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată...
VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie
Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...
Curier Județean
Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea
Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea Un bărbat, de 39 de ani,...
SCANDAL pe o stradă din Straja, județul Alba: Bărbat, REȚINUT după ce s-a îmbătat și a lovit un albaiulian. Este cercetat pentru violență
SCANDAL pe o stradă din Straja, județul Alba: Bărbat, REȚINUT după ce s-a îmbătat și a lovit un albaiulian Un...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...