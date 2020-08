Primarul orașului Câmpeni, rezultat NEGATIV la testul Covid-19: „Funcțiile sunt trecătoare, dar omenia este pe viață”

Într-o postare pe pagina sa proprie de pe o rețea de socializare, primarul orașului Câmpeni Ioan Călin Andreș a declarat că a făcut testul pentru Covid-19, astăzi dimineață, iar rezultatul a fost negativ. Acesta se află momentan în carantină după ce, în urmă cu mai multe zile, s-a aflat în contact cu o persoană confirmată recent cu noul coronavirus.

„Observ că sunt mulți „îngrijorați” de starea mea și doresc să știe unde sunt. Sunt foarte bine, sănătos tun, dar trebuie să mai stau câteva zile în carantină, acasă, deoarece am fost contact direct cu o persoană din Deva, depistată pozitiv. În data de 21 iulie am avut o întâlnire în vederea aprobării proiectului pentru strada Muncel, extinderea Școlii Gimnaziale Câmpeni și mansardarea Bibliotecii Orășenești și a Muzeului. Le-am primit pe cele două reprezentante în biroul de la primărie, pentru că așa este civilizat, am pregătit hârtiile necesare proiectului, apoi ne-am deplasat la locațiile din proiect, prezentate mai sus.

La intrarea din primărie, încă de la începutul pandemiei, au fost amplasate dispozitive cu dezinfectant, măști, iar o asistenta este constant acolo și ia temperatura tuturor persoanelor care intra în primărie. Doamnele au purtat mască tot timpul.

Discuția a fost în jur de câteva minute. Aduc anumite precizări în legătură cu doamna depistată pozitiv : dânsa a fost confirmată pozitiv doar după 7 zile(marti, 28 iulie). Eu am fost anunțat de doamna doctor Costea, din cadrul DSP Alba, în data de 28, la ora 20:00. I-am spus doamnei doctor că doresc să mă testez, dar aceasta a spus că nu este necesar, întrucât au trecut multe zile de la contact și trebuie să stau doar în carantină până în data de 4 august. Am respectat toate formalitățile, nu am intrat în contact cu altcineva din momentul apelului telefonic de la DSP. Consider că este o dovadă de respect față de familie, față de prieteni și cei din cadrul primăriei să stau în carantină.

De-asemenea azi dimineață am făcut și testul, chiar dacă nu am niciun simptom, pentru a-i asigura și pe ceilalți că sunt bine. Rezultatul este negativ, l-am primit în urmă cu câteva minute,iar după ziua de 4 august, mă voi întoarce la primărie.

Aș vrea să mai adaug câteva cuvinte colegilor din PNL care nu pierd nicio ocazie pentru a mă denigra: să știți că sănătatea este cel mai important lucru, funcțiile sunt trecătoare, dar omenia este pe viață, am fost colegi de partid, am mâncat aceeași pâine, dar pentru voi aceste lucruri sunt zero. Eu tot om rămân în continuare, în schimb voi sunteți doar populație… Dacă Doamne ferește unul dintre voi va fi în situația mea, să știți că nu voi scrie niciodată ceva rău la adresa voastră. Să fiți sănătoși!

Proiectele din oraș merg în continuare, lucrările la parc avansează pe zi ce trece și străzile vor fi finalizate în cel mai scurt timp. Am o echipă cu care mă sfătuiesc și care mă ajută foarte mult în perioada asta. Doamnei viceprimar, Vera Cristescu, îi mulțumesc mult pentru faptul că s-a descurcat exemplar în această perioadă și mi-a preluat atribuțiile cu responsabilitate.

Deci, celor care îmi duc „dorul”, să știți că sunt tot aici, la fel de puternic și la fel de devotat cetățenilor și bunului mers al orașului. Ne vedem miercuri! Weekend frumos în continuare și sănătate tuturor! Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru toate!”, a scris Ioan Călin Andreș pe facebook.