Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”

Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat, luni, 16 februarie 2026, de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale.

„Este o decizie strategică, analizată împreună cu experți financiari și fundamentată tehnic, dar care poate fi explicată simplu.

În primul rând, vorbim despre două componente clare:

1. Refinanțarea creditelor existente

2. Atragerea suplimentară a aproximativ 11,47 milioane de euro pentru investiții noi

-1. Ce înseamnă refinanțarea?-

Refinanțarea înseamnă că înlocuim credite mai vechi, luate în condiții mai puțin avantajoase, cu o soluție mai eficientă, exact cum procedăm și noi, cu creditele personale.

Prin emiterea de obligațiuni ne dorim să:

• obținem o dobândă mai bună decât la unele credite bancare existente;

• eliminăm comisioane recurente sau condiții contractuale restrictive;

• avem dobândă fixă pe toată perioada, ceea ce înseamnă stabilitate pentru buget;

• reducem presiunea anuală asupra bugetului orașului.

Pe scurt: plătim mai puțin pe termen lung și știm exact cât avem de plătit în fiecare an.

De asemenea, putem prelungi perioada de rambursare, ceea ce reduce rata anuală și ne îmbunătățește fluxul de numerar. Asta înseamnă că orașul poate cofinanța mai ușor proiecte europene.

-2. Alba Iulia a mai emis obligațiuni, deci nu este o premieră-

Alba Iulia a mai emis obligațiuni municipale în anii 2000. În 2005, 2007 și 2009 au existat emisiuni listate la Bursa de Valori București. Aceste finanțări au fost folosite pentru proiecte de dezvoltare locală și au fost gestionate corect, în condiții de legalitate și stabilitate financiară.

Asta înseamnă că:

• avem experiență;

• piața de capital a mai fost partener pentru Alba Iulia;

• nu vorbim despre un experiment, ci despre un instrument matur de finanțare.

Pe scurt, continuăm o practică deja folosită în trecut, adaptată la realitățile economice de astăzi.

-3. Ce înseamnă emisiunea de obligațiuni astăzi?-

Obligațiunile municipale sunt un instrument modern de finanțare, folosit pe scară largă în Europa, SUA și în România.

Pe înțelesul tuturor: primăria se împrumută de la populație și investitori, nu direct de la bănci.

Este exact modelul folosit de Statul Român prin titlurile de stat Tezaur sau Fidelis. Și alte orașe din România au emis obligațiuni:

• București – 8 emisiuni

• Municipiul Timișoara – 7 emisiuni

• Municipiul Alba Iulia – 6 emisiuni

• Municipiul Bacău – 5 emisiuni

• Municipiul Târgu Mureș – 4 emisiuni

• Orașul Predeal – 3 emisiuni

• Județul Hunedoara – 3 emisiuni

• Municipiul Iași – 2 emisiuni

• Județul Cluj – 1 emisiune

• Municipiul Reșița – 1 emisiune

Avantajele sunt clare:

• Diversificăm sursele de finanțare și reducem dependența de bănci;

• Accesăm direct piața de capital;

• Putem stabili un calendar de rambursare mai flexibil;

• Putem introduce perioade de grație pentru investiții;

• Avem dobândă fixă și protecție împotriva creșterii ratelor.

Listarea la Bursa de Valori București crește vizibilitatea orașului, facilitează emisiuni viitoare și oferă mai multă credibilitate pentru primărie.

Un aspect foarte important: dobânda plătită de primărie pentru obligațiuni nu ajunge la bănci, ci la cei care cumpără aceste obligațiuni. Adică poate ajunge direct în buzunarele albaiulienilor!

Cei care aleg să investească:

• sprijină dezvoltarea orașului;

• văd concret ce se face cu banii;

• primesc dobândă pentru economiile lor;

• iar această dobândă este neimpozabilă pentru persoanele fizice.

Astfel, oamenii nu sunt doar contribuabili, ci pot deveni investitori în propriul oraș.

-4. Principiul economic al echității-

Există un principiu economic aplicat de zeci de ani în Europa, SUA și Australia: investițiile care aduc beneficii pe termen lung trebuie plătite echitabil între generații.

Dacă astăzi construim o grădiniță, modernizăm o stradă sau extindem o rețea de canalizare, aceste investiții vor fi folosite 50-100 de ani.

Nu este corect ca întreaga povară să fie suportată doar de contribuabilii de azi, iar generațiile viitoare să beneficieze fără să contribuie.

Obligațiunile permit această distribuire echilibrată în timp. Rambursarea se face pe perioada în care infrastructura este utilizată.

Și, având în vedere că dobânda poate ajunge direct la cetățeni și este neimpozabilă, comunitatea poate deveni și investitor, nu doar plătitor de taxe.

Este un model modern, echitabil și responsabil.

-5. De ce este justificată finanțarea pe termen lung?-

Așa cum spuneam, investițiile în infrastructură produc beneficii pentru 50-100 de ani.

Prin această emitere de obligațiuni producem o degrevare a bugetului local de aproximativ 34,45 milioane lei pentru următorii 6 ani. Este o soluție corectă economic, atât pentru prezent, cât și pentru viitor.

Vreau să subliniez foarte clar un lucru: această degrevare a bugetului nu este un beneficiu pentru mine, ca primar în funcție. Este un avantaj pentru bugetul orașului și pentru viitoarele consilii locale și viitorii primari.

Este o decizie care ușurează presiunea financiară pe termen mediu și oferă administrațiilor viitoare mai mult spațiu de investiție și mai multă stabilitate.

Este o soluție pentru Alba Iulia, nu pentru un mandat.

Cele 11,47 milioane de euro suplimentare ne permit:

• să pornim proiecte prioritare imediat;

• să creștem absorbția fondurilor europene;

• să modernizăm infrastructura de bază – canalizare, apă, asfalt;

• să creștem valoarea proprietăților;

• să îmbunătățim calitatea vieții albaiulienilor.

Investițiile noi înseamnă dezvoltare și venituri suplimentare pentru oraș.

-Concluzia-

Emiterea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro transmite stabilitate financiară, capacitate de planificare și orientare clară spre dezvoltare a orașului.

Una dintre marile agenții internaționale de rating -Fitch- ne va acorda un rating, esențial pentru atragerea investitorilor străini.

Trebuie spus că ratingul pe care Alba Iulia l-a avut până acum a contribuit în mod real la atragerea investitorilor în oraș. Investitorii analizează stabilitatea financiară a unei administrații înainte de a lua decizia de a veni într-un oraș.

Faptul că Alba Iulia a avut disciplină financiară și rating pozitiv a ajutat la dezvoltarea economică locală și la crearea a numeroase locuri de muncă.

Refacerea ratingului înseamnă continuarea acestui parcurs și consolidarea încrederii în orașul nostru.

Un rating bun înseamnă încredere.

Încrederea atrage investitori.

Investitorii aduc bani în economia locală și locuri de muncă bine plătite.

Prin refinanțarea creditelor și atragerea celor 11,47 milioane de euro:

• reducem costurile istorice;

• eliberăm presiunea pe buget;

• finanțăm proiecte noi;

• consolidăm poziția financiară a orașului;

• pregătim accesul mai ușor la piața de capital în viitor.

Nu este o decizie luată la întâmplare. Este una analizată împreună cu specialiști și orientată exclusiv spre stabilitatea și dezvoltarea Alba Iulia”, a scris primarul Gabriel Pleșa într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI