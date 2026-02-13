Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare: În ce stadiu este demersul
Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 30.000.000 euro prin emisiune de obligațiuni ale Municipiului Alba Iulia, în vederea refinanțării datoriei publice locale și realizării obiectivelor de investiții de interes public local, se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia de joi, 19 februarie 2026.
Administrația locală din Alba Iulia intenționează, așadar, să finanțeze obiectivele prioritare de investiții și să refinanțeze datoria publică locală curentă prin emisiuni de obligațiuni.
„Administrația publică a Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a Municipiului Alba Iulia și asigurarea către toți membrii comunității de servicii publice de calitate.Pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații, aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia a identificat oportunitatea refinanțării și restructurării datoriei publice locale existente a municipiului, pentru reducerea și optimizarea serviciului datoriei publice și a identificat obiectivele de investiții prioritare de interes public local.
Operațiunea de refinanțare va permite degrevarea bugetului Municipiului Alba Iulia și reducerea serviciului datoriei publice, ceea ce va avea drept rezultat direct posibilitatea accesării finanțărilor necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții din anii următori.
Totodată, având în vedere că sumele necesare care trebuie asigurate nu se regăsesc în bugetul autorității publice, s-a propus ca suma necesară pentru refinanțarea soldului datoriei publice locale a Municipiului Alba Iulia și pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiții, în valoare de maximum 30.000.000 euro sau echivalent în cazul denominării în moneda lei, să fie atrasă printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate de maximum 10 ani.
Având în vedere pe de o parte categoria în care se încadrează Municipiul Alba Iulia (UAT care poate emite titluri de valoare pe piața primară de capital), cât și volumul necesar a fi contractat pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Alba Iulia și pentru realizarea obiectivelor de investiții, se observă oportunitatea emiterii de obligațiuni pe piața de capital.
Prin atragerea unei finanțări prin emisiune de obligațiuni, autoritatea locală are libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului, deoarece hotărăște termenii de structurare a împrumutului (valoarea împrumutului, nivelul dobânzilor și calendarul de rambursare) în acord cu posibilitățile Municipiului Alba Iulia. Acest fapt va permite alegerea celei mai eficiente structuri, în concordanță cu necesitățile UAT.
De asemenea, finanțarea prin emisiune de obligațiuni înseamnă profit pentru cetățeni, deoarece dobânzile pe care le va plăti Primăria municipiului Alba Iulia vor putea ajunge direct la cetățenii care investesc în obligațiuni si nu la băncile comerciale, ca în cazul împrumuturilor bancare.
Rambursarea capitalului împrumutat în ultimii ani de maturitate sau prin refinanțare dintr-o nouă emisiune de obligațiuni va consacra echitatea între generații, respectiv principiul conform căruia „cei care beneficiază de un proiect trebuie să plătească pentru el”.
Prin utilizarea unei structuri de emisiuni de obligațiuni emise în serii pot fi realizate reduceri semnificative ale costurilor de finanțare. Astfel, instrumentul financiar propus comportă costuri reduse față de costurile implicate de un credit bancar obișnuit”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Obligațiunile municipale sunt emise de autorități locale, de regulă pe perioade medii și lungi, pentru finanțarea proiectelor de investiții.
Dobânzile plătite sunt în cele mai multe cazuri superioare celor plătite de Guvern, iar în majoritatea cazurilor sunt variabile, fiind legate de dobânda medie interbancară ROBOR.
