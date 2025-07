Primarii din România încep să strângă cureaua. Doi primari renunță la sărbătoarea „Zilele orașului”, din rațiuni economice

Sărbătoarea „Zilele orașului” este o tradiție în țara noastră, iar bugetul pentru organizarea evenimentelor ce au loc, an de an, este tot mai mare. Unele primării cheltuiesc sute de mii de euro pentru aceste zile, invitând cântăreți cunoscuți și oferind mese populare.

Spre deosebire de alți edili de localități, Cristian Matei, primarul din Turda, județul Cluj și Dan Oloeriu, primarul orașului Flămânzi, județul Botoșani, au decis să anuleze „Zilele Orașului” pentru ca banii alocați, să fie redirecționați spre alte nevoi ale comunității.

„În fiecare an, „Zilele Municipiului Turda” au fost prilej de bucurie, întâlnire și sărbătoare împreună, dar având în vedere contextul economic și nevoia de responsabilitate bugetară la nivel național, am decis să nu organizăm ediția din acest an a Zilelor Turzii.

Credem că într-o perioadă în care prioritățile trebuie așezate cu echilibru, este important ca fiecare gest al administrației să reflecte respectul față de contribuabili și față de realitățile momentului.

Această hotărâre nu a fost ușor de luat. Știm cât de mult înseamnă această sărbătoare pentru comunitatea noastră – un prilej de bucurie, întâlnire și celebrare a identității locale.

Ne-am dorit ca resursele alocate pentru acest eveniment să fie direcționate cu prioritate către alte proiecte esențiale pentru oraș.

Considerăm că, în actualul context, este mai important ca administrația să se adapteze acestei situații, chiar dacă acest lucru presupune renunțarea temporară la anumite evenimente festive.

Vă mulțumim pentru înțelegere, susținere și pentru încrederea continuă pe care ne-o acordați. Suntem convinși că, prin solidaritate și responsabilitate, vom depăși aceste vremuri dificile și ne vom putea bucura din nou, împreună, de sărbători demne de orașul nostru”, a transmis Primăria Turda.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI