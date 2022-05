Primărie din România, datoare la lăutari: A scos la licitaţie autobuzele şcolare pentru a achita datoria

Plinul în Ungaria, mai ieftin și cu 3 lei per litru: Unii șoferi români trec granița pentru a alimenta

Traficul la frontiera de vest a țării este în creștere, după ce tot mai mulți români merg să alimenteze în Ungaria, potrivit Digi 24. Motorina costă acolo chiar și cu 3 lei mai puțin litrul.

Distanța de la punctul de trecere a frontierei până la prima benzinărie din Ungaria este de doar 5 km, iar la un plin și o diferență de 2-3 lei per litru, economia este una importantă. Unii șoferi spun că economisesc până la 150 de lei la fiecare plin de carburant.

Prețul motorinei și benzinei este în continuare plafonat în Ungaria la 480 de foriți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină. Plafonul de 480 de forinți pe litru a fost impus de guvernul Ungariei încă din toamna anului trecut, până în 15 mai.

În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din cinci mașini este cu numere de România, conform Digi 24.