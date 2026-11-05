Curier Județean

Primăria Sebeș: Proiectul privind impozitele și taxele locale pentru 2027, în dezbatere publică. Persoanele interesate pot trimite propuneri până pe 23 noiembrie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Primăria Sebeș: Proiectul privind impozitele și taxele locale pentru 2027, în dezbatere publică. Persoanele interesate pot trimite propuneri până pe 23 noiembrie

Primăria Municipiului Sebeș aduce în dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2027. Cetățenii pot consulta documentația care a fost afișată pe pagina de internet a instituției www.primariasebes.ro, secțiunea Consiliul local-Acte administrative-Proiecte de hotărâri aflate în dezbatere publică.

Petrecerea Divorțaților

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la registratura Primăriei Municipiului Sebeș, Piața Primăriei, nr. 1 (de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri în intervalul orar 8.00-14.00) sau pe adresa de e-mail a instituției: [email protected].

Propunerile pot fi transmise până în data de 23.11.2026.

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