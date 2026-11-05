Video | Percheziții în șase județe într-un dosar de proxenetism: 11 bărbați și o femeie, acuzați că ar fi determinat 15 tinere să practice prostituția în mai multe orașe din România, printre care și Alba Iulia

Percheziții în șase județe într-un dosar de proxenetism: 11 bărbați și o femeie, acuzați că ar fi determinat 15 tinere să practice prostituția în mai multe orașe din România, printre care și Alba Iulia

Polițiștii din Constanța au efectuat percheziții în șase județe și în municipiul București, într-un dosar de proxenetism în care sunt cercetați 11 bărbați și o femeie. Aceștia sunt acuzați că, în perioada ianuarie 2025 – octombrie 2026, ar fi determinat 15 tinere să practice prostituția în mai multe localități din România, dar și în orașe din Germania.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, joi, că în cadrul operaţiunii JUPITER, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Constanţa au făcut 37 de percheziţii în judeţele Constanţa, Galaţi, Călăraşi, Buzău, Braşov, Suceava şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de proxenetism.

,,Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada ianuarie 2025 – octombrie 2026, 11 bărbaţi şi o femeie ar fi determinat, înlesnit şi obţinut foloase materiale de la 15 tinere care ar fi practicat prostituţia în mai multe municipii şi localităţi din România (Constanţa, Murfatlar, Eforie Nord, Slobozia, Alba Iulia, Timişoara, Mediaş, Sibiu, Cluj-Napoca, Bistriţa, Oradea, Piatra Neamţ, Suceava, Iaşi, Arad, Buzău, Ploieşti, Bucureşti, Focşani, Râmnicu Vâlcea), dar şi în mai multe oraşe din Germania”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

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