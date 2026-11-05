Curier Județean

Foto | Arhiepiscopul Irineu, binecuvântare și îndrumare duhovnicească pentru doi studenți internaționali din Rwanda și Kenya

Ioana Oprean

Publicat

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Arhiepiscopul Irineu, binecuvântare și îndrumare duhovnicească pentru doi studenți internaționali din Rwanda și Kenya

Doi tineri din Rwanda și Kenya, care studiază la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu și sprijin pentru parcursul lor academic și duhovnicesc.

Petrecerea Divorțaților

În dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu s-a întâlnit, la Centrul eparhial din Alba Iulia, cu doi studenți internaționali înmatriculați la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Cetatea Marii Uniri.

Cei doi tineri, Niyigena Theophile, din Rwanda, masterand în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, specializarea Arta Mozaicului Bizantin, și Ngethe Wilson Ndungu, din Kenya, student în anul pregătitor pentru învățarea limbii române, au primit binecuvântarea ierarhului.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu le-a adresat sfaturi folositoare de suflet și îndrumări duhovnicești, menite să îi sprijine în parcursul lor academic și spiritual.

Cei doi studenți internaționali sunt, de asemenea, bursieri ai Fundației „Arhiepiscopul Irineu Pop” în anul universitar 2026–2027.

sursa: Radio Reîntregirea

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