Primăria pregătește demararea lucrărilor de extindere a rețelei de apă și canalizare pe străzi din Alba Iulia și cartierele Bărăbanț și Oarda

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia se află proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE SI RACORDURI, EXTINDERE REŢEA DE APA SI BRANŞAMENTE”- faza studiu de fezabilitate în localitatea Alba Iulia – străzile Vlădeasa, Poiana Ruscă și Arțarului.



În prezent, se doreşte realizarea extinderii reţelei de canalizare menajera si realizarea racordurilor la imobilele situate pe strada Poiana Rusca (cartier Barabant) si a extinderii reţelei de alimentare cu apa potabila si realizarea branşamentelor de apa la imobilele situate pe strada Arţarului (cartier Oarda), din municipiul Alba lulia. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 341.154,97 lei.

Investiţia contribuie la eforturile administraţiei de creştere economică a zonei, de protecţia resurselor de apa de suprafaţa si subterane, de reducere a poluării mediului, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi sănătate a locuitorilor. Scopul principal al acestor lucrări este satisfacerea cerinţelor de consum şi a exigentelor de calitate impuse de normele interne şi europene, odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană.

Extinderea reţelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate menajere de pe strada Poiana Rusca se va realiza pe doua tronsoane, care se racordează in căminele existente Cex1 si Cex2 de pe strada Haţegului, respectiv strada Streiului. Utilizatorii stradali se vor putea racorda la noua reţea prin căminele de racord.

Pentru extinderea reţelei de apa se va utiliza ca sursa de apa reţeaua de apa existenta pe strada Victoriei. Utilizatorii stradali se vor putea branşa la noua reţea de apa prin căminele de branşament.

Prin investiţia propusă se vor îndeplini următoarele deziderate:

asigurarea cu apa potabila pentru îmbunătăţirea nivelului de trai social si economic al populaţiei din aceasta localitate

asigurarea evacuării apelor uzate menajere prin racordarea imobilelor la sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate menajere existent;

-obţinerea unei calităţi de igiena a vieţii superioară;

-executarea lucrărilor cu tehnologii şi materiale noi, care să asigure o calitate ridicată a reţelei şi o durată de viaţă mai mare a acestuia.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii -15 luni.

In prezent pe strada Vladeasa, exista reţea de alimentare cu apa potabila pe intreaga lungime a străzii. Exista 52 ml de reţea de canalizare, pe porţiunea spre intersecţia cu strada Garda. Reţeaua este racordata in căminul existent pe strada Garda si deserveşte imobilele situate la nr.21 respectiv la nr.21A. Se doreşte extinderea reţelei de canalizare pe intreaga lungime a străzii, precum si a racordurilor aferente, asigurând creşterea gradului de confort pentru populaţie si aducând in acelaşi timp imbunatatiri substanţiale din punct de vedere al protecţiei mediului.

Conductele reţelelor de canalizare se amplasează pe partea publica a drumului, iar racordurile de canalizare se amplasează pe domeniul public la limita de proprietate privata, conform limitelor prevăzute in PUZ.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 251.843,19 lei.

Prin investiţia propusă se vor îndeplini următoarele deziderate:

-asigurarea evacuării apelor uzate menajere prin racordarea imobilelor la sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate menajere existent;

-obţinerea unei calităţi de igiena a vieţii superioară;

-executarea lucrărilor cu tehnologii şi materiale noi, care să asigure o calitate ridicată a reţelei şi o durată de viaţă mai mare a acestuia.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii -15 luni.