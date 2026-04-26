A furat o plasă cu un card bancar și a scos ilegal bani de la bancomat: Cugirean, judecat pentru trei infracțiuni

Un bărbat din Cugir va fi judecat pentru furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (4 acțiuni) și acces ilegal la un sistem informatic.

Alexandru C. este acuzat că, în timp ce se afla în incinta unui local din oraşul Cugir a sustras o plasă conţinând mai multe bunuri aparţinând unei alte persoane, printre care şi un card bancar.

„Ulterior, în cursul aceleaşi zile, la ora 19:00 a încercat în două rânduri să retragă o sumă de bani de pe acest card de la două ATM-uri aparţinând Băncii Transilvania, fără ca tranzacţiile să fie finalizate, motiv pentru care s-a deplasat la bancomatul aparţinând Raifeissen Bank unde, la ora 19:05, a efectuat două tranzacţii financiare constând în retragere numerar în cuantum de 900 lei fiecare”, afirmă procurorii, în rechizitoriu.

„Raportat la rechizitoriul emis în cauză, apreciem că sunt întrunite exigenţele de claritate ale acuzaţiei, fiind indicate în cuprinsul acestuia elementele esenţiale care să permită determinarea cadrului acuzării şi a limitelor judecăţii cauzei. În rechizitoriu sunt descrise cu suficientă claritate faptele de care este acuzat inculpatul, care nu a invocat vreun aspect de nelegalitate al administrării acestora şi nici judecătorul de cameră preliminară nu a identificat vreun viciu de legalitate în administrarea probelor sau în încălcarea principiilor esenţiale care reglementează acest domeniu.

Au fost parcurse în cauză toate etapele obligatorii în urmărirea penală şi că acestea au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale incidente şi a principiilor fundamentale care reglementează urmărirea penală, fiind asigurată asistenţa juridică a inculpatului şi respectarea drepturilor acestuia”, a precizat magistratul de la Tribunalul Alba, care a dispus, în 16 aprilie 2026, începerea judecății cauzei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI