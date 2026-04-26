COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din Alba, fără curent
Județul Alba este, duminică, 26 aprilie 2026, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben și Cod Mortocaliu (zona înaltă a Munților Apuseni și a Munților Șureanu).
În contextul vremii vântoase s-au produs numeroase avarii la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în multe localități.
Lista întreruperilor în furnizarea energiei electrice arăta la ora 14.45 astfeL.
Loc: ȘIBOT, Sat: BALOMIRU DE CIMP, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: BERCEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: GLIGĂNEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: ONCĂȘEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: VALEA MORILOR
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: VALEA LARGĂ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SUB PIATRĂ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: PĂNȚEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: ROINE
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: VALEA MOTRII
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: DUMEȘTI, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: DEALU CASELOR, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SAGAGEA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: ROȘIA MONTANĂ, Sat: ȚARINA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: BELIOARA
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: BETEȘTI
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: VALEA SEGĂGII
Loc: POȘAGA DE JOS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: ORĂȘTI, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Sat: VIDOLM, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Sat: RUNC (OCOLIȘ), Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Sat: LUNCA LARGĂ (OCOLIȘ), Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LUNCA ARIEȘULUI (POȘAGA), Strada: PRINCIPALĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ Strada: 8 MARTIE
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: AMURGULUI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: AVRAM IANCU
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BAZINELOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BRĂZEȘTI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BRAZILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: FÂNTÂNELE
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: IAZUL MORII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: IZVOARELOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: MERILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: MINERILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: PRIMĂVERII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: PRUNILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: Prof.Dr.LAZĂR CHIRILĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: REPUBLICII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: SARTĂȘ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: SPITALULUI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: ȚARINEI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: TRANSFORMATORULUI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: VALEA CIORII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: SARTĂȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: CIOARA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: BRĂZEȘTI, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: TEIUȘ, Sat: CĂPUD, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: RĂDEȘTI, Sat: ȘOIMUȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: BERCULUI
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: GĂRII
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: NOUĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: ȘCOLII
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: VELII
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: RACHIȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: ORMENIȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: LOPADEA VECHE, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: CICĂU, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: ODVEREM, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: OCNIȘOARA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: CIUGUZEL, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: BEȚA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: BĂGĂU, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: ASINIP, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: HOPÂRTA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: CRÂNGULUI
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: DEALULUI
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: MUREȘULUI
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: VIORELELOR
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BABA NOVAC
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BÂRSEI
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BUJORENI
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: CRÂNGULUI
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: FOIȘOR
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: LUNCII
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: PĂCII
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: VIIȘOAREI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: ARINILOR
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: COLINEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: COLONIEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: GAROFIȚEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PARCULUI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PODGORIILOR
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PROGRESULUI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: SALVIEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: VASILE LUCACIU
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA
Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA Consiliul Județean Alba finanțează, în anul 2026, 186 de parohii din județ, suma totală alocată fiind de 2 milioane de lei, banii fiind necesari pentru continuarea unor construcții la biserici sau reabilitări, izolări termice, […]
CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte
CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte Și în 2026, Consiliul Judeţean Alba finanţează mai multe evenimente culturale şi de promovare a turismului în judeţ. Pe lista evenimentelor bugetate pe 2026 se află Târgul de Fete de pe Muntele […]
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale
PENSII 2026 | Aproape un milion de pensionari din România trăiesc la limita sărăciei: Date oficiale Aproape un milion de...
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals
De ce este mare prețul la energie electrică. Expert: Mitul „mai multe regenerabile înseamnă automat energie mai ieftină“ e fals...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Un tânăr moț, Luca Leterna, MENȚIUNE la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026
Un tânăr moț, Luca Leterna, MENȚIUNE la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026 Performanță deosebită a...
26 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...