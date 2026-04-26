COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din Alba, fără curent

Ioana Oprean

acum 25 de minute

Județul Alba este, duminică, 26 aprilie 2026, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben și Cod Mortocaliu (zona înaltă a Munților Apuseni și a Munților Șureanu).

În contextul vremii vântoase s-au produs numeroase avarii la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în multe localități.

Lista întreruperilor în furnizarea energiei electrice arăta la ora 14.45 astfeL.

Loc: ȘIBOT, Sat: BALOMIRU DE CIMP, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: BERCEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: GLIGĂNEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: ONCĂȘEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: VALEA MORILOR
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: VALEA LARGĂ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SUB PIATRĂ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: PĂNȚEȘTI
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: ROINE
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: VALEA MOTRII
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: DUMEȘTI, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: DEALU CASELOR, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SAGAGEA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: ROȘIA MONTANĂ, Sat: ȚARINA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: BELIOARA
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: BETEȘTI
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: VALEA SEGĂGII
Loc: POȘAGA DE JOS, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: ORĂȘTI, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: OCOLIȘ, Sat: VIDOLM, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Sat: RUNC (OCOLIȘ), Strada: PRINCIPALĂ
Loc: OCOLIȘ, Sat: LUNCA LARGĂ (OCOLIȘ), Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LUNCA ARIEȘULUI (POȘAGA), Strada: PRINCIPALĂ

Loc: BAIA DE ARIEȘ Strada: 8 MARTIE
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: AMURGULUI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: AVRAM IANCU
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BAZINELOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BRĂZEȘTI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BRAZILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: FÂNTÂNELE
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: IAZUL MORII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: IZVOARELOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: MERILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: MINERILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: PRIMĂVERII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: PRUNILOR
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: Prof.Dr.LAZĂR CHIRILĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: REPUBLICII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: SARTĂȘ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: SPITALULUI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: ȚARINEI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: TRANSFORMATORULUI
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: VALEA CIORII
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: SARTĂȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: CIOARA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: BRĂZEȘTI, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: TEIUȘ, Sat: CĂPUD, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: RĂDEȘTI, Sat: ȘOIMUȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: BERCULUI
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: GĂRII
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: NOUĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: ȘCOLII
Loc: MIRĂSLĂU, Strada: VELII
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: RACHIȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: ORMENIȘ, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: LOPADEA VECHE, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: MIRĂSLĂU, Sat: CICĂU, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: ODVEREM, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: OCNIȘOARA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: CIUGUZEL, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: BEȚA, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: BĂGĂU, Strada: PRINCIPALĂ
Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: ASINIP, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: HOPÂRTA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: CRÂNGULUI
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: DEALULUI
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: MUREȘULUI
Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: VIORELELOR
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BABA NOVAC
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BÂRSEI
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BUJORENI
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: CRÂNGULUI
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: FOIȘOR
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: LUNCII
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: PĂCII
Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: VIIȘOAREI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: ARINILOR
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: COLINEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: COLONIEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: GAROFIȚEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PARCULUI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PODGORIILOR
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PROGRESULUI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: SALVIEI
Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: VASILE LUCACIU

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Știri recente din categoria Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

26 aprilie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

25 aprilie 2026

De

Bani mai mulți în 2026 pentru bisericile din Alba. Consiliul Județean finanțează 186 de parohii cu 2 MILIOANE de lei. LISTA Consiliul Județean Alba finanțează, în anul 2026, 186 de parohii din județ, suma totală alocată fiind de 2 milioane de lei, banii fiind necesari pentru continuarea unor construcții la biserici sau reabilitări, izolări termice, […]

Citește mai mult

CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

25 aprilie 2026

De

CALENDARUL evenimentelor 2026 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Ziua Rozelor, Târgul Apulum Agraria și alte spectacole și concerte Și în 2026, Consiliul Judeţean Alba finanţează mai multe evenimente culturale şi de promovare a turismului în judeţ. Pe lista evenimentelor bugetate pe 2026 se află Târgul de Fete de pe Muntele […]

Citește mai mult