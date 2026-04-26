COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din Alba, fără curent

Județul Alba este, duminică, 26 aprilie 2026, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben și Cod Mortocaliu (zona înaltă a Munților Apuseni și a Munților Șureanu).

În contextul vremii vântoase s-au produs numeroase avarii la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în multe localități.

Lista întreruperilor în furnizarea energiei electrice arăta la ora 14.45 astfeL.

Loc: ȘIBOT, Sat: BALOMIRU DE CIMP, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: BERCEȘTI

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: GLIGĂNEȘTI

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: ONCĂȘEȘTI

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Strada: VALEA MORILOR

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: VALEA LARGĂ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SUB PIATRĂ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: PĂNȚEȘTI

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: ROINE

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: SĂLCIUA DE SUS, Strada: VALEA MOTRII

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: DUMEȘTI, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SĂLCIUA DE JOS, Sat: DEALU CASELOR, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: SAGAGEA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: ROȘIA MONTANĂ, Sat: ȚARINA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: BELIOARA

Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: BETEȘTI

Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: POȘAGA DE SUS, Strada: VALEA SEGĂGII

Loc: POȘAGA DE JOS, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: ORĂȘTI, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: OCOLIȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: OCOLIȘ, Sat: VIDOLM, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: OCOLIȘ, Sat: RUNC (OCOLIȘ), Strada: PRINCIPALĂ

Loc: OCOLIȘ, Sat: LUNCA LARGĂ (OCOLIȘ), Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LUNCA ARIEȘULUI (POȘAGA), Strada: PRINCIPALĂ

Loc: BAIA DE ARIEȘ Strada: 8 MARTIE

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: AMURGULUI

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: AVRAM IANCU

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BAZINELOR

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BRĂZEȘTI

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: BRAZILOR

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: FÂNTÂNELE

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: IAZUL MORII

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: IZVOARELOR

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: MERILOR

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: MINERILOR

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: PRIMĂVERII

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: PRUNILOR

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: Prof.Dr.LAZĂR CHIRILĂ

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: REPUBLICII

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: SARTĂȘ

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: SPITALULUI

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: ȚARINEI

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: TRANSFORMATORULUI

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Strada: VALEA CIORII

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: SARTĂȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: CIOARA DE SUS, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: BAIA DE ARIEȘ, Sat: BRĂZEȘTI, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: TEIUȘ, Sat: CĂPUD, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: RĂDEȘTI, Sat: ȘOIMUȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: BERCULUI

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: GĂRII

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: NOUĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: ȘCOLII

Loc: MIRĂSLĂU, Strada: VELII

Loc: MIRĂSLĂU, Sat: RACHIȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Sat: ORMENIȘ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Sat: LOPADEA VECHE, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: MIRĂSLĂU, Sat: CICĂU, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: ODVEREM, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: OCNIȘOARA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: CIUGUZEL, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: BEȚA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: BĂGĂU, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: LOPADEA NOUĂ, Sat: ASINIP, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: HOPÂRTA, Strada: PRINCIPALĂ

Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: CRÂNGULUI

Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: DEALULUI

Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: MUREȘULUI

Loc: AIUD, Sat: PĂGIDA, Strada: VIORELELOR

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BABA NOVAC

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BÂRSEI

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: BUJORENI

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: CRÂNGULUI

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: FOIȘOR

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: LUNCII

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: PĂCII

Loc: AIUD, Sat: GÂMBAȘ, Strada: VIIȘOAREI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: ARINILOR

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: COLINEI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: COLONIEI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: GAROFIȚEI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PARCULUI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PODGORIILOR

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: PROGRESULUI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: SALVIEI

Loc: AIUD, Sat: CIUMBRUD, Strada: VASILE LUCACIU

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

