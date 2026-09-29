Curier Județean

Foto | Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii

Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a susținut un moment artistic în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului „Armoniile copilăriei”, desfășurat în perioada 25-26 septembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

Petrecerea Divorțaților

Dirijat de profesorul Adrian Buta, corul colegiului militar s-a numărat printre formațiile care au urcat pe scena festivalului, alături de coruri de copii și tineri din Alba Iulia și Brașov. 

,,Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, dirijat de profesor Adrian Buta, a susținut un moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”. Ajuns la cea de-a VI-a ediție, evenimentul a fost organizat de Fundația “Theotokos”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Pe scena Casei de Cultură a Studenților au urcat în cele două zile de festival 25-26 septembrie, coruri de copii și tineri din Alba Iulia și Brașov, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii și bucuriei de a cânta împreună.”, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia.

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