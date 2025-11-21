Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de avocați

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat un proiect prin care Primăria își va asigura reprezentare juridică specializată pentru eventualele conflicte legate de transportul public din oraș. Mai exact, autoritățile locale au decis să încheie un contract de consultanță și asistență juridică cu un avocat sau o firmă de avocatură, care să gestioneze litigiile ce pot apărea cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și cu Societatea de Transport Public.

Primarul Gabriel Codru Pleșa va semna contractul în numele Primăriei și va avea mandat să reprezinte instituția în fața instanțelor pe tot parcursul proceselor. Această măsură vine ca urmare a analizei și avizării de către comisiile de specialitate și a rapoartelor departamentelor juridice și financiare din cadrul administrației locale.

Hotărârea adoptată poate fi contestată conform legii privind contenciosul administrativ. De asemenea, ea a fost comunicată deja Prefecturii Alba, Direcției Juridice și Direcției Cheltuieli a Primăriei, astfel încât toate părțile implicate să fie la curent cu demersul și să se asigure că primăria este protejată juridic în eventualele dispute legate de transportul public.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI