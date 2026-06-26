Primăria Alba Iulia a ridicat legal automatele vechi de bilete. Hotărâre în instanță, în procesul deschis de STP
Primăria Alba Iulia a ridicat legal automatele vechi de bilete. Hotărâre în instanță, în procesul deschis de STP
Primăria Alba Iulia a ridicat legal automatele vechi de bilete de pe raza municipiului, se arată în decizia instanței, în procesul deschis de STP.
„Primăria Municipiului Alba Iulia a câștigat, astăzi, procesul deschis de STP Alba Iulia, prin care operatorul a solicitat suspendarea Notificării nr. 68034/04.06.2026, referitoare la eliberarea amplasamentelor ocupate de automatele vechi de bilete. Este o decizie importantă, care confirmă faptul că demersurile Primăriei au fost legale și necesare.
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Pentru noi, această hotărâre nu este doar o victorie juridică. Este o victorie a normalității, a respectării legii și a dreptului orașului de a se moderniza.
Automatele vechi ocupau amplasamentele destinate noilor automate de bilete smart, achiziționate de primărie printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR. Aceste echipamente fac parte din procesul de modernizare a transportului public local. Primăria Municipiului Alba Iulia are obligația de a proteja investițiile publice, de a respecta termenele asumate prin finanțările europene și de a nu permite ca proiectele orașului să fie blocate.
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Am spus de la început că demontarea automatelor vechi nu a fost o acțiune arbitrară, ci o măsură legală, documentată și necesară pentru implementarea proiectului finanțat prin PNRR, iar decizia instanței confirmă acest lucru.
Avem încredere că instanțele vor face lumină în toate demersurile prin care STP încearcă să pună presiune pe administrația locală și, implicit, pe banul public al albaiulienilor.
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