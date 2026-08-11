16 august 2026 | Crosul Culorilor la Sebeș: Eveniment caritabil organizat pentru Matei, un băiețel de un an, care are nevoie de o intervenie chirurgicală
16 august 2026 | Crosul Culorilor la Sebeș: Eveniment caritabil organizat pentru Matei, un băiețel de un an, care are nevoie de o intervenie chirurgicală
Pe 16 august 2026, Piața Primăriei din Sebeș se umple de culoare, energie și solidaritate! Crosul Culorilor este un eveniment caritabil organizat pentru Matei, dedicat tuturor celor care își doresc să facă o faptă bună prin mișcare și voie bună.
Evenimentul este deschis participanților de toate vârstele, iar scopul nu este competiția, ci solidaritatea și implicarea comunității.
Rotaract Club Sebeș vă invită la Crosul Culorilor, un eveniment sportiv, recreativ și caritabil, dedicat copiilor, tinerilor, adulților și familiilor.
Poți parcurge traseul alergând sau mergând, în ritmul tău. Important este să fim împreună și să transformăm fiecare pas într-o șansă pentru Matei.
Alergăm pentru Matei
Matei a fost diagnosticat încă din timpul sarcinii cu spina bifidă și hidrocefalie. La doar două zile de la naștere a trecut prin prima intervenție chirurgicală, iar la trei luni printr-o nouă operație. Astăzi, Matei continuă recuperarea prin terapii, tratamente și controale medicale. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi donate pentru recuperarea și tratamentele sale.
Fiecare pas contează. Fiecare culoare spune o poveste de speranță.
Ce te așteaptă?
Participanții vor parcurge un traseu accesibil prin Sebeș, trecând prin mai multe stații cu pudră colorată.
Vom avea:
-stații de culoare;
-muzică și atmosferă de festival;
-puncte de hidratare;
-voluntari pe traseu;
-zone pentru fotografii;
-activități pentru copii și familii;
-surprize pentru participanți;
-tombolă
Startul și finish-ul vor fi în Piața Primăriei Sebeș. Traseul va avea 4,5 km, iar ținută recomandată este de tricou alb și haine sport care se pot colora.
Organizatori sunt Rotaract Club Sebeș, cu sprijinul Rotary Club Sebeș, Interact Club Sebeș, Rotakids Sebeș, al partenerilor și voluntarilor comunității.
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