Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată pentru lovitură de stat
Călin Georgescu face prima apariție publică după trimiterea în judecată și vorbește despre acuzația de lovitură de stat
Călin Georgescu a făcut miercuri prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.
În jur de 200 de susținători s-au adunat dimineață în fața sediului IPJ Ilfov, unde Georgescu a venit pentru controlul judiciar, scandând mesaje de susținere și afișând lozinci pentru fostul candidat la prezidențiale.
El a spus că dosarul său este practic o copie a celui al președintelui Trump din 2016, doar că actorii s-au schimbat, și că adevărul va ieși la iveală.
Georgescu a acuzat ceea ce el numește oligarhia globalist-soroșistă și a explicat de ce se încearcă înlăturarea sa. Într-unul dintre cele mai ample momente ale declarației sale, el a spus:
„Se dorește înlăturarea mea pentru că eu vreau fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului român, pentru că vreau ca România să devină centrul deciziilor din Europa și nu periferia slugilor, pentru că dorim să scoatem țara din mizeria economică și să fim stăpâni pe resursele și destinul nostru.
Eu vreau o reformă morală a națiunii române și unirea românilor din interiorul și exteriorul granițelor. Aceasta este miza luptei mele, iar adevărul va fi dovedit, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri similare.”
Parchetul General l-a trimis în judecată marți, împreună cu alte 21 de persoane, printre care și fostul lider local Horațiu Potra.
Mobilizarea de miercuri a fost anunțată cu o zi înainte de liderul AUR, George Simion, care a făcut apel la susținătorii „suveraniști” să se alăture pentru a-l sprijini pe Georgescu și a reiterat ideea alegerilor anticipate.
