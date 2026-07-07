Prezența unui URS, semnalată în comuna Valea Lungă: Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. Un echipaj de jandarmi intervine la fața locului

În comuna Valea Lungă a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, sâmbătă, 7 iulie 2026, la ora 11:23.

Potrivit Jandarmeria Alba, în comuna Valea Lungă a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Reamintim că, tot în comuna Valea Lungă, a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, sâmbătă, 4 iulie 2026, la ora 09:40.

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