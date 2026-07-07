TOPUL RUȘINII la Bacalaureatul 2026 în Alba: Două liceele din județ cu ZERO candidați promovați la examen

Două licee din județul Alba au reușit ,,performanța” de a avea zero candidați promovați la examenul de Bacalaureat 2026, după ce elevii nu au obținut medie de trecere.

Există situații în care anumite licee se confruntă cu rezultate slabe la Bacalaureat, iar acest articol se va concentra asupra a două astfel de instituții din Alba care nu au avut niciun candidat promovat la Bacalaureatul din 2025: Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac și Liceul Tehnologic Jidvei.

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni

La Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, din patru candidați doi nu s-au prezentat la examenul de Bacalaureat, iar alții doi nu au obținut medie de trecere.

Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj

La Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj din cinci candidați, unul nu s-a prezentat la examen, iar ceilalți patru au fost declarați respinși după ce nu au reușit să obțină medie de trecere.

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