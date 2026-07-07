Curier Județean

TOPUL RUȘINII la Bacalaureatul 2026 în Alba: Două liceele din județ cu ZERO candidați promovați la examen

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 secunde

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TOPUL RUȘINII la Bacalaureatul 2026 în Alba: Două liceele din județ cu ZERO candidați promovați la examen

Două licee din județul Alba au reușit ,,performanța” de a avea zero candidați promovați la examenul de Bacalaureat 2026, după ce elevii nu au obținut medie de trecere.

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Există situații în care anumite licee se confruntă cu rezultate slabe la Bacalaureat, iar acest articol se va concentra asupra a două astfel de instituții din Alba care nu au avut niciun candidat promovat la Bacalaureatul din 2025: Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac și Liceul Tehnologic Jidvei.

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni

La Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, din patru candidați doi nu s-au prezentat la examenul de Bacalaureat, iar alții doi nu au obținut medie de trecere.

Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj

La Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj din cinci candidați, unul nu s-a prezentat la examen, iar ceilalți patru au fost declarați respinși după ce nu au reușit să obțină medie de trecere.

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