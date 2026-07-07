FOTO | Emilia Covaciu și David Moldovan, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, în topul județului Alba la Bacalaureat 2026: Ce spun despre examen și unde vor să studieze mai departe
Emilia Covaciu și David Moldovan, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, în topul județului Alba la Bacalaureat 2026: Ce spun despre examen și unde vor să studieze mai departe
Emilia Covaciu și David Moldovan, elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, se numără printre cei mai buni absolvenți ai județului Alba la examenul de bacalaureat din 2026.
David Moldovan s-a clasat pe locul al doilea la nivelul județului, cu media 9,95. Acesta a obținut nota 9,95 la Limba și literatura română, 10 la Istorie și 9,85 la Geografie.
Emilia Covaciu s-a clasat pe locul al cincilea în județ, cu media 9,93. Tânăra a obținut 9,85 la Limba și literatura română, 9,95 la Matematică și 10 la Chimie organică.
Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu cei doi absolvenți despre examenul pe care l-au trecut cu brio. David și Emilia au vorbit despre nivelul de dificultate al probelor, despre modul în care s-au pregătit, dar și despre planurile lor de viitor.
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David Moldovan: ,,A fost mai dificil, însă nu așa de exagerat”
„În primul rând, bacalaureatul mi s-a părut destul de ok, accesibil. Într-adevăr, față de anii anteriori, a fost mai dificil, însă nu așa de exagerat. La română a fost puțin mai complicat. M-am gândit să mă duc la facultate, la SNSPA, în București. M-am pregătit singur.”, a spus David Moldovan.
Emilia Covaciu: ,,Bacalaureatul a fost de nivel mediu”
,,Bacalaureatul a fost de nivel mediu, nici greu, nici ușor. Pe mai departe vreau să urmez medicină generală la Timișoara, deci am examen, nu îmi trebuie bacalaureatul neapărat. Examenul o să îl am la sfârșitul lui iulie. M-am pregătit singură”, a explicat Emilia Covaciu.
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