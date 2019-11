Prezență RECORD la votul din DIASPORĂ: Numărul românilor care au votat l-a depășit pe cel din turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2014

Astfel, potrivit prezenței în timp real afișată pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC), până la ora 13:55 votaseră deja 161.304 de români în diaspora, în condițiile în care la turul 1 al prezidențialelor din 2014 au votat în total 161.262 de persoane. Ritmul de vot în diaspora ajunsese sâmbătă după prânz la 15.000 de oameni pe oră.

Cei mai mulți români din diaspora au votat în Italia (23.200), Marea Britanie (22.500) și Germania (20.100).

Participarea romanilor din strainatate la alegerile prezidentiale dupa 1989 arata o prezenta mai slaba inainte de 2009 si un trend de crestere incepand cu scrutinul din acest an. De asemenea, se observa ca in intervalul 1992-2004 nu exista diferente mari de participare intre turul unu si turul doi. La scrutinurile din 2009 si 2014 insa, prezenta diasporei la turul al doilea s-a dublat fata de primul tur.

La alegerile prezidentiale din 1992, la turul intai s-au prezentat 43.882 de alegatori la circumscriptia electorala nr. 43 din strainatate, in timp ce la turul al doilea participarea a fost de 46.106 de alegatori. S-au organizat 121 de sectii de votare in strainatate. Prezenta la urne pe tara a fost de 76,29% (12.496.430 alegatori), in primul tur si de 73,23% (12.153.810 cetateni) in al doilea tur, potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente (AEP), alegeri.roaep.ro.

Prezenta la vot a romanilor din afara granitelor a crescut la alegerile prezidentiale din 1996 in raport cu cele din 1992. Astfel, la primul tur participarea a fost de 72.358 de alegatori, in timp ce la turul doi s-a inregistrat o prezenta de 84.957, la cele 176 de sectii din diaspora. La nivelul intregii tari, s-au prezentat la urne 76,01% (13.088.388 cetateni) la primul tur si 75,90% (13.078.883 cetateni) la al doilea tur, arata sursa citata.

Cea mai mica prezenta la urne a cetatenilor romani din diaspora s-a inregistrat la alegerile din 2000, cand la primul tur s-au prezentat 33.169 de alegatori, iar la turul al doilea, o jumatate din cati au venit in primul tur: 16.331. Au fost organizate 152 de sectii de vot in afara tarii. Participarea pe tara a fost de 65,31% (11.559.458 alegatori) in turul unu si 57,50% (10.184.715 alegatori) in al doilea tur.

In 2004, prezenta diasporei la alegerile prezidentiale a mai crescut usor fata de 2000. La sectiile de vot din strainatate (circumscriptia electorala nr. 43), s-au prezentat 40.869 de persoane, iar la al doilea tur 40.149. Au fost organizate 153 de sectii in strainatate. Situatia voturilor pe tara a fost de 58,51% (10.794.653) dintre alegatorii inscrisi in listele electorale la turul unu si 55,21% (10.112.262 alegatori) in al doilea tur.

La scrutinul din 2009, primul de dupa 1989, care a avut loc separat de alegerile parlamentare, voturile alegatorilor romani din strainatate s-au reunit in cadrul circumscriptiei nr. 48. Astfel, la primul tur prezenta a fost de 95.068, in timp ce la turul al doilea au participat 147.754, la cele 294 de sectii din afara tarii. Prezenta la urne, pe tara, la primul tur a fost de 54,37% (9.946.748 cetateni) si de 58,02% (10.620.116 cetateni) la al doilea tur de scrutin, scrie sursa citata.

Cea mai ridicata prezenta a diasporei la prezidentiale dupa 1989 s-a inregistrat la alegerile din 2014, cand in primul tur s-au prezentat 161.262 de alegatori, iar la al doilea tur participarea a fost de 379.116, la cele 294 de sectii de votare. Prezenta pe tara a fost de 53,18% (9.723.232 cetateni) la primul tur si de 64,11% (11.719.344 cetateni) la turul al doilea.

In ceea ce priveste numarul de sectii de votare din strainatate la prezidentiale, evolutia este urmatoarea: in 1992 au fost organizate 121 de sectii, in 1996 – 176 de sectii, in 2000 – 152 de sectii, in 2004 – 153 de sectii, in 2009 – 294 de sectii, in 2014 – 294 sectii. In ceea ce priveste alegerile prezidentiale din 2019, AEP a aprobat, la 20 octombrie, la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, un total de 835 de sectii de votare in strainatate, potrivit unui comunicat al AEP din aceeasi zi.

