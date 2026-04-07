Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare
Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare
Motorina s-a ieftinit în benzinării cu până la 36 de bani pe litru, după intrarea în vigoare, marți, 7 aprilie 2026, a ordonanței de urgență prin care Guvernul a redus acciza cu 30 de bani/litru.
Astfel, în Alba Iulia, prețurile la carburanți arată în felul următor:
Petrom
- Benzină: 9.12 lei
- Motorină: 9.93 lei
Lukoil
- Benzină: 9.23
- Motorină: 10.02 lei
Mol
- Benzină: 9.23 lei
- Motorină: 10.03 lei
OMV
- Benzină: 9.23 lei
- Motorină: 10.02 lei
Rompetrol
- Benzină: 9:20 lei
- Motorină: 10.28
Decizia de reducere a accizei a fost adoptată de Guvern după consultări cu operatorii din piață, ca măsură de temperare a creșterii prețurilor la carburanți.
Acciza este una dintre cele trei componente principale ale prețului final, alături de cotațiile internaționale ale petrolului (plus marja de rafinare) și marja comercială a distribuitorilor. La acestea se adaugă TVA, care amplifică orice modificare de preț.
În paralel, Executivul a introdus și o regulă suplimentară: prețurile la pompă nu mai pot fi actualizate decât o singură dată pe zi, o încercare de a reduce volatilitatea și reacțiile rapide ale pieței.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor”
Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor” Arhitectul albaiulian Stelian Fleschin a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. A lucrat în domeniul proiectării și urbanismului, contribuind la dezvoltarea locală prin implicarea în realizarea și […]
„Undă verde” pentru construirea unui nou supermarket Penny, într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
„Undă verde” pentru construirea unui nou supermarket Penny, într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 6 aprilie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru […]
VIDEO | Recomandări pentru o vacanță de Paște 2026 în siguranță a preșcolarilor și elevilor, din partea IPJ Alba: „Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic 112!”
Recomandări pentru o vacanță de Paște 2026 în siguranță a preșcolarilor și elevilor, din partea IPJ Alba: „Dacă aveți o urgență, apelați fără ezitare numărul unic 112!” Inspectoratul de Poliției Județean Alba a transmis, marți, 7 aprilie 2026 o serie de recomandări pentru o vacanță de Paște 2026 în siguranță a preșcolarilor și elevilor din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public: LISTA
Ministrul Justiţiei a trimis preşedintelui Nicuşor Dan propunerile pentru numirea în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public Ministrul Justiţiei,...
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm”
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm” Realizatoarea TV...
Știrea Zilei
PAȘTE 2026 | Când vor fi distribuite Paștile la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de Învierea Domnului 2026: Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în lăcașul de cult
Când vor fi distribuite Paștile la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de Învierea Domnului 2026: Lumina Sfântă de la Ierusalim...
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș,...
Curier Județean
Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare
Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare Motorina s-a...
Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor”
Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...