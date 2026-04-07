Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

De

Motorina s-a ieftinit în benzinării cu până la 36 de bani pe litru, după intrarea în vigoare, marți, 7 aprilie 2026, a ordonanței de urgență prin care Guvernul a redus acciza cu 30 de bani/litru.

Astfel, în Alba Iulia, prețurile la carburanți arată în felul următor: 

Petrom 

  • Benzină: 9.12 lei
  • Motorină: 9.93 lei

Lukoil

  • Benzină: 9.23
  • Motorină: 10.02 lei

Mol

  • Benzină: 9.23 lei
  • Motorină: 10.03 lei

OMV

  • Benzină: 9.23 lei
  • Motorină: 10.02 lei

Rompetrol

  • Benzină: 9:20 lei
  • Motorină: 10.28

Decizia de reducere a accizei a fost adoptată de Guvern după consultări cu operatorii din piață, ca măsură de temperare a creșterii prețurilor la carburanți.

Acciza este una dintre cele trei componente principale ale prețului final, alături de cotațiile internaționale ale petrolului (plus marja de rafinare) și marja comercială a distribuitorilor. La acestea se adaugă TVA, care amplifică orice modificare de preț.

În paralel, Executivul a introdus și o regulă suplimentară: prețurile la pompă nu mai pot fi actualizate decât o singură dată pe zi, o încercare de a reduce volatilitatea și reacțiile rapide ale pieței.

