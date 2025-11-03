Prețul lemnului de foc ar putea fi plafonat la 400 de lei până în martie 2028. Măsura se aplică și pentru brichete, peleți și alte derivate

Românii ar putea plăti mai puțin pentru lemnul de foc dacă propunerea legislativă privind plafonarea prețurilor va fi aprobată. Proiectul de lege urmărește să limiteze tarifele pentru lemn de foc, brichete, peleți și alte derivate, după creșterile semnificative din ultimii ani la energie și combustibili solizi, însă experții avertizează că măsura ar putea avea efecte nedorite.

Conform proiectului, prețul lemnului de foc, al resturilor de lemn, tocăturii și rumegușului nu ar putea depăși 400 lei pe metru cub, TVA inclus. Brichetele din lemn ar fi plafonate la 1.500 lei/tonă, iar peleții la 2.000 lei/tonă.

Reglementarea s-ar aplica până la 31 martie 2028, atât pentru populație, cât și pentru instituții – școli, centre sociale, unități de cult și autorități locale. Inițiatorii arată că peste trei milioane de gospodării din România folosesc lemn pentru încălzire, majoritatea în mediul rural, și că plafonarea ar proteja familiile vulnerabile de speculă și creșteri artificiale, oferind un minim de siguranță energetică în sezonul rece.

Posibile efecte contrare și sancțiuni

Specialiștii avertizează că impunerea unui preț administrativ sub costul real ar putea descuraja recoltarea legală și ar putea încuraja vânzările „la negru”, afectând micii producători și aprovizionarea în perioadele de vârf.

Proiectul prevede amenzi între 3.000 și 5.000 de lei pentru nerespectarea plafonului, aplicate de personalul silvic și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. În prezent, inițiativa se află în procedura de avizare la Senat și urmează să fie dezbătută în comisiile parlamentare de specialitate înainte de vot.

