Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Toamna 2025 a adus deja primele temperaturi scăzute, iar românii au început să își pregătească gospodăriile pentru sezonul rece. Lemnele de foc, cel mai utilizat combustibil pentru încălzire în mediul rural, au devenit o prioritate pentru milioane de familii.

În contextul majorării TVA și al creșterii cererii, tot mai mulți oameni se grăbesc să își cumpere din timp stocurile necesare, de teamă că prețurile vor continua să urce.

Cererea de lemne de foc a crescut semnificativ

Depozitele și ocoalele silvice din țară lucrează la capacitate maximă pentru a face față solicitărilor. Solicitările au crescut cu aproximativ 15% față de anul trecut, ceea ce arată că românii preferă să se aprovizioneze devreme, chiar și la prețuri mai mari.

Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă

Creșterea TVA de la 9% la 11% a influențat direct prețurile, iar costul unui metru cub de lemn a ajuns acum la 409 lei. Pentru agenții economici, situația este și mai dificilă, aceștia plătind chiar și 350 de lei pentru un metru ster de lemne de foc.

Milioane de români se bazează pe lemne pentru încălzire

În România, peste 3,5 milioane de gospodării folosesc lemne de foc pentru a trece peste iarnă. Ceea ce poate părea surprinzător este faptul că aproximativ 80.000 dintre aceste locuințe sunt situate chiar în București și Ilfov, acolo unde alternativele moderne de încălzire ar fi mai accesibile.

Pentru aceste familii, fluctuațiile de prețuri și disponibilitatea lemnului sunt factori care pot influența direct confortul din timpul iernii. De aceea, achiziția din timp devine o soluție de siguranță, chiar dacă presupune un efort financiar mai mare la începutul sezonului rece.

Românii nu mai așteaptă mijlocul iernii pentru a-și face proviziile de combustibil. Creșterea TVA, alături de cererea mai mare, au determinat o adevărată cursă pentru cumpărarea lemnelor de foc. În timp ce unii reușesc să profite de prețuri mai mici prin achiziții timpurii, alții se pregătesc să plătească mai mult, doar pentru a-și asigura căldura necesară pe timpul iernii.

Actualitate

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

20 septembrie 2025

De

Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro După ani de zile în care România  a împrumutat sume uriaşe de bani pentru investiţii, pensii şi salarii, statul este lovit de realitatea cruntă! Datoria publică a României creşte constant şi se apropie de […]

Citește mai mult

Actualitate

Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

20 septembrie 2025

De

Premierul Ilie Bolojan vrea produse românești în magazine, dar marile rețele se plâng de aprovizionare Premierul Ilie Bolojan i-a strâns pe șefii marilor magazine la discuții despre prețurile la alimente. Le-a cerut să promoveze mai mult produsele românești, inclusiv în magazinele din străinătate, dar patronii au spus că au o problemă: nu au flux constant […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine”

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 7 ore

în

20 septembrie 2025

De

Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția asupra modului în care sunt evaluați profesorii din România. Într-un interviu acordat revistei Dilema, acesta a menționat contrastul dintre disfuncționalitățile vizibile ale școlii românești și evaluările aproape perfecte ale cadrelor didactice, […]

Citește mai mult

