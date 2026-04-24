ACCIDENT rutier pe DJ 107D, în Vama Seacă. Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Aiud

Pompierii din Aiud intervin astăzi, 24 aprilie 2026, la un accident rutier produs pe DJ 107D, în localitatea Vama Seacă. Din primele informații este vorba despre un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Vama Seaca, pe DJ107D.

In accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

