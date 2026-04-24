24 aprilie 2026 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte zone din țară. Rafale de până de 70…90 km/h

Meteorologii ANM au emis vineri dimineața o atenționare cod galben de vânt puternic în Alba și alte județe din țară, valabil în intervalul orar 10.00-21.00. Rafalele vor atinge 70…90 km/h, în zona de munte.

COD GALBEN 24 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 21:00

Pe parcursul zilei de vineri (24 aprilie), în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI