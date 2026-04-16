Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit. Cât costă benzina

Șoferii care au alimentat astăzi, 16 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.

Totuși, o diferență consistentă, față de zilele trecut, se poate observa la motorină unde au existat reduceri semnificative de preț, continuând tendința de ajustare începută în zilele precedente.

Prețuri motorină și benzină Alba Iulia:

OMV

9.37 Motorină

8.48 Benzină

Petrom

9.28 Motorină

8.37 Benzină

Lukoil

9.63 Motorină

8.89 Benzină

Mol

9.67 Motorină

9.10 Benzină

Rompetrol

9.64 Motorină

8.82 Benzină

Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.

