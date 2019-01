Președintele PMP Alba, Clement Negruț: Un Centenar și un pic

Încă se mai aud sunetele tulnicelor coborâte din inima muntiilor Apuseni, încă răsună ecoul copitelor cailor care au adus la Alba Iulia, moroșenii mândrii, încă bătăile a peste o sută de mii de inimi rezonează cu sunetele clopotelor Catedralei Reîntregirii, toate acestea sub steagul tricolor şi sub egida a 100 de ani de la Marea Unire.

A fost din nou un moment de glorie, pentru Alba Iulia, un oraş atât de mic, dar atât de mare, datorită unor evenimente istorice cruciale pentru ţara noastră.

,,Sic transit Gloria mundi”, totul a trecut, am fost contemporani cu sărbătoarea unui an centenar ratat, am intrat în 2019, un pic din noul an şi nu s-a schimbat nimic.

Ca orice eveniment de glorie, vine şi pleacă, dar trebuie să ne punem o întrebare ce vor spune peste o sută de ani urmaşii noștri? Se vor întreba, uitându-se la istoria acestor vremuri, răscolind în amintirile scrise sau nescrise :Ce ați făcut pentru țara voastră la o 100 de ani de la Marea Unire?

Fără să încerc să mă substitui acelora care îşi vor pune această întrebare, cred că răspunsul este unul sec: aproape nimic! De ce aproape nimic ? Pentru că nu putem să nu amintim de dorinţa şi emoţia multor români, pentru care unirea sub un singur steag tricolor este ceva sfânt.

Dar haideţi să privim la cei care au reuşit să transforme anul centenar intr- un an oarecare, cei care ne guvernează au făcut ce au știut mai bine să-i dezbine pe români, să vorbească mult și să facă puțin .

Un circ continuu, o luptă acerbă pentru încălcarea justiției într-un an în care legea trebuia să fie sfântă.

Nu au făcut nimic măreț care să rămână în memoria colectivă a poporului : o autostradă, un edificiu cultural care să rămână peste vremuri (monumentul de la Alba Iulia nu se ridică nici decum la înălțimea mărețului eveniment) sau chiar o decizie curajoasă față de un deziderat de neuitat pentru noi, care este unirea cu Republica Moldova .

Din păcate, anul centenar a fost batjocorit de o guvernare incapabilă să găsească soluții pentru reunirea și renașterea ideilor de dragoste, a patriotismului și a respectului pentru această țară.

Din nefericire, nici președintele țării nu s-a ridicat la înălțimea momentului, fie că nu a putut, fie că nu a vrut. Din poziția pe care o ocupă, putea să facă mai mult, putea chiar să oprească și să blocheze avântul acestor guvernanți, dar nu a făcut-o.

Cred că cei care trăiesc și simt românește, și-au dorit altceva. Au sperat că anul 2018 să fie un an al redescoperirii noastre ca națiune puternică, luând exemplul acelora care au înfăptuit Marea Unire .

Din păcate, o guvernare incalificabilă PSD –ALDE –UDMR, a făcut din anul 2018 un an al dezbinării naționale: minciuni și aroganță, lipsa unor investiții serioase, lipsă totală de transparență legislativă, un atac furibund la statul de drept și nu în ultimul rând, o ură acerbă a unor politicieni fără frică de Dumnezeu, care au decis, că cei care îndrăznesc să li se opună, să fie calcați în picioare la propriu.

Am ratat oportunitatea de a rămâne în istorie cu ceva măreț și important deoarece din păcate am avut parte de un guvern și politicieni prea mici pentru un eveniment atât de mare, de politicieni pentru care tămbălăul, spectacolele și așa-zisele activități culturale, învăluite în fum de mici și grătare au fost mult mai importante.

A trecut o perioadă de când ultima bătaie de clopot al Catedralei Reîntregirii anunța și ultima secundă a lui 2018.Am intrat în noul an, dar nu s-a schimbat nimic. Din contră, am intrat în al doilea secol de la Marea Unire sub egida sumbră a unei Românii asaltată de lupte crunte în justiție și cu justiția. O Românie în care infractorii și criminalii sunt mai importanți decât copiii noștri.

Avem o Românie bogată, cu resurse energetice consistente, dar care riscă să ramână în pragul iernii cu sistemul energetic pe butuci. O Românie în care oamenii mor cu zile în spitale, cu un sistem de educație in pragul colapsului, dar sunt sigur că e o Românie în care românii vor să-și construiască un viitor.

România merită altceva ! Merită o clasă politică pentru care patriotismul nu este doar un slogan! România merită politicieni care nu cerșesc de la români bani să se finanțeze pentru a ocupe scaune călduțe și politicieni care nu se luptă cu legea pentu a-și scăpa pielea.

Meritam ca la 100 de ani și un pic să avem un guvern care de la înalțimea tribunei Consiliului Europei să facă din România o țară respectată și apreciată, din păcate acest guvern PSD-ALDE-UDMR ne face de râs.

Românii nu și-au pierdut niciodată speranța când au fost la greu, s-au întors întotdeauna cu fața spre Dumnezeu, spunând un: ”Doamne ajută!”.Trebuie să credem că încă se poate schimba drumul pe care ne aflăm și că merităm cu toții o țară a noastră așa cum ne-o dorim.

Partidul Mișcarea Populară crede cu tărie într-o Românie a românilor, credem că este vremea unității, credem că este vremea să ne deșteptăm, credem în respect și demnitate, credem în valorile democratice. Vom lupta pentru aceste crezuri.

Președintele PMP Alba,

Clement Negruț