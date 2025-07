Președintele Nicușor Dan, la Congresul PNL: Românii în 2028 nu ne vor mai ierta

„Românii în 2028 nu ne vor mai ierta”, a subliniat președintele Nicușor Dan într-un discurs susținut, sâmbătă, 12 iulie 2025, în deschiderea Congresului extraordinar al PNL.

„Vreau să vă mulțumesc. România a trecut printr-un moment dificil în urmă cu două luni și PNL a mers în direcția corectă. În cei 35 de ani de la Revoluție, PNL a făcut greșeli, dar a făcut și două lucruri foarte importante: a ținut direcția pentru România și și-a asumat decizii grele.

E foarte important că partidul și-a asumat Guvernarea. Suntem cu toții obligați să reparăm în anii care urmează toate lucrurile care au fost așezate în societate, pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta”, a spus Nicușor Dan.

„România are un viitor, România are un sector privat dinamic competitiv, are șansa să intre în OCDE. Și, deci, să atragă mult mai multe investiții străine. România are un viitor și un timp tangibil.

Închei mulțumindu-vă pentru că ați ajutat Republica Moldova transmițând angajamentul meu de a continua acest ajutor, transmițând succes pentru alegerile parlamentare din septembrie pentru ca e singura șansă ca Republica Moldova să și continue parcursul european”, a mai afirmat președintele.

foto: arhivă

